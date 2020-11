Crexell, más flexible con su postura sobre el aborto legal

La senadora neuquina Lucila Crexell se mostró flexible y ratificó su postura a favor de la despenalización del aborto , aunque no adelantó cuál será su voto sobre el proyecto de legalización presentado por el presidente Alberto Fernández.

Ahora, en un nuevo contexto político y tras la presentación del gobierno nacional de su propio proyecto, Crexell ratificó su postura a favor de la despenalización y, aunque se negó a adelantar su voto, se reforzó su acercamiento con la postura a favor del proyecto.

"Tengo una posición muy clara con la despenalización porque tengo un proyecto presentado en ese sentido. Eso es que no se penalice a la persona que se practica un aborto y a la persona que practica un aborto hasta la semana 12 inclusive. Esa es mi posición", afirmó en declaraciones radiales. "Ya que yo esté a favor de la despenalización creo que es un indicio de cuál es mi posición respecto del tema", lanzó.

Aborto, Congreso, debate, Diputados Noticias Argentinas

Sin embargo, dejó en claro que no adelantará su voto y mencionó que, por hacerlo dos años atrás cuando se abstuvo, "fue muy fuerte el agravio". En ese sentido, afirmó: "Unas de las cosas que aprendí fue ser más prudente con avanzar en decir cuáles son mis posiciones y cómo voy a votar porque la verdad que lo pasamos muy mal. Fue muy fuerte el agravio hacia senadores y diputados y no voy a permitir el nivel de violencia y la injerencia en el círculo privado sin respeto".

Previo a la votación en 2018, Crexell había expresado su postura totalmente en contra del aborto, pero con el paso del tiempo y el debate planteado en la opinión pública, su postura fue mutando. "Partí con una premisa que fue adquirida en mi casa, con una posición muy antiaborto, y después fui transitando, aprendiendo y cambiando mi posición. Entonces yo soy una persona flexible y creo que lo han visto en todos los temas", reconoció.

"No soy una persona que adscriba a ideologías o a posiciones políticas, todo lo contrario, yo soy totalmente plural, amplia y constructiva en las posiciones. Una de las cosas que no me banco es la imposición", explicó.

Al mismo tiempo, reconoció la problemática social respecto a "tantas mujeres que se ven desprotegidas ante una situación como tener que abortar" y dijo que "es inconcebible en la política de Estado".

"No puede ser, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantas niñas involucradas en esta situación tan poco deseable para una mujer cuando muchas veces tiene que ver con situaciones de extrema violencia como es el tema de las violaciones". Y subrayó: "Que el aborto sea un delito no hace que las mujeres dejen de abortar".

"Yo lo que no quiero es que la Argentina siga viviendo una situación de tanta calamidad frente a un flagelo como es el tema del aborto, que más allá que esté despenalizado o no, es tremendo".

"Hay más gente a favor en el Senado"

Por otra parte, la senadora dijo que, más allá de su propia votación, en la Cámara Alta hay más senadores a favor del proyecto que en el 2018 y que Fernández "no hubiese mandado el proyecto si no estaba muy seguro que tenía los votos para aprobarlo".

"Creo que esta vez hay mayor cantidad de gente a favor del aborto en el Senado que hace dos años. Lo digo por la información que yo tengo. En Diputados hay una certeza de que sale", aseguró.

Se animó, incluso, a decir que "muchos que son representantes vehementes de los celestes incluso están pensando que si sale el aborto, que se haga un debate profundo, porque en un momento se dijo que se iba a hacer un debate exprés".

Respecto al contexto de pandemia en que es presentado el proyecto, Crexell dijo que el Presidente "necesita reconstruir su liderazgo, necesita volver a tener su legitimidad y eso lo va a otorgar volver a su plan de promesas" y que el 2021 tampoco sería un buen contexto debido a las elecciones legislativas.

