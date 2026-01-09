A la madrugada en la playa y al costado de un boliche: la exigente pretemporada de Deportivo Riestra

Desde hace varias temporadas Deportivo Riestra causa sensación y marcó tendencia con una dura pretemporada para llegar de la mejor manera a los campeonatos que debe afrontar en cada temporada. Durante este 2026, el malevo tendrá la posibilidad de jugar el torneo local, Copa Argentina y también su primer experiencia internacional con la participación en la Copa Sudamericana .

Probablemente, estos logros conseguidos la pasada edición puede que hayan sido consecuencia del arduo trabajo hecho en la etapa preparatoria. En las últimas horas la institución compartió a sus seguidores cómo es la planificación del entrenamiento y mostró un video de cómo los jugadores son despertados a la madrugada por el cuerpo técnico y equipo de trabajo.

A las 3 am el plantel realiza la primera infusión para comenzar un día de muchas actividades para conseguir el mejor estado físico, luego de un exigente llamado habitación por habitación. Lo llamativo del entrenamiento es que una práctica cotidiana del plantel es entrenar en la playa a la madrugada y a un costado de un boliche bailable.

La planificación de Riestra

Planificación Riestra

Los cambios de planes en la pretemporada de Boca

Boca Juniors ya había hecho oficial que disputará dos amistosos en este mes de enero. También la institución Xeneize había confirmado los rivales, las sedes de los encuentros y otros detalles adicionales. Pero ahora, en las últimas horas hubo un ligero cambio de planes.

El primer rival que había sido confirmado, Millonarios, se queda tal como está. El amistoso se disputará el miércoles 14 de enero a las 19:00 en La Bombonera, con la particularidad de que se disputará la Copa Miguel Ángel Russo.

Miguelo, fallecido en octubre, dejó una huella imborrable en ambos clubes: con el Xeneize ganó tres títulos en tres etapas, incluida la Libertadores 2007, y con el Embajador levantó dos trofeos en su único ciclo, convirtiéndose en un emblema en medio de su lucha contra un cáncer. Este partido se jugará en La Bombonera y podrán ingresar los socios adherentes, que tendrán la mitad de las populares a disposición. También se venderán lugares en la Platea Alta y Platea Media.

Miguel Ángel Russo, un legado indeleble

Boca Juniors vs. Millonarios FC | La Bombonera



— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026

Ahora, donde hubo modificaciones es en la organización del segundo amistoso. Boca que en un principio iba a enfrentar a Nacional de Montevideo, ahora jugará contra el Olimpia de Paraguay el domingo 18 de enero en San Nicolás, con capacidad para 25000 espectadores aproximadamente.

Este segundo amistoso se llevará a cabo una semana antes del debut del equipo de Claudio Úbeda, ante Riestra, en La Bombonera.

Por qué Boca tuvo que cambiar de rival para su segundo amistoso de pretemporada

Originalmente, al momento de planificar la pretemporada, en la agenda de Boca figuraba que el 18 de enero, en el Estadio Único de San Nicolás, el Xeneize se iba a enfrentar al campeón uruguayo, Nacional. Sin embargo, en las últimas horas la institución presidida por Juan Román Riquelme confirmó que ese día se enfrentará a Olimpia de Paraguay.

Quién explicó los motivos de este cambio fue el presidente del Bolso, Ricardo Vairo, quién dejó bien en claro que su equipo se bajó del amistoso por cuestiones deportivas. El cuerpo técnico del conjunto uruguayo prefiere un plan de trabajo más reducido y con menos partidos por disputar.

"A veces, los entrenadores prefieren ponerse a prueba contra equipos exigentes, y otras veces buscan entrenar de forma más cerrada sin jugar partidos. Jadson había dicho que su idea era tener un par de partidos a puertas cerradas, pero no jugar amistosos", remarcó en comunicación con El Espectador Deportes.

Según detalló el dirigente, el calendario terminó siendo determinante. La aparición de la Copa de la Liga AUF, sumada a la posibilidad de jugar partidos muy cercanos en el tiempo, llevó a que Jadson Viera optara por no sumar amistosos y enfocarse en entrenamientos a puertas cerradas.

Mientras tanto, el Xeneize sigue apuntando al debut oficial en el Torneo Apertura, que será el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera. En el medio afrontará dos amistosos, contra Millonarios y contra Olimpia, rival que pudieron confirmar una vez que se decretó la baja del conjunto uruguayo. Además del Apertura, Boca tendrá por delante la Copa Libertadores y la Copa Argentina.