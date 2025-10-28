Camilo Ugo Carabelli le ganó a Tomás Etcheverry el duelo de argentinos en el Masters 1000 de Paris

Camilo Ugo Carabelli (49º) venció a Tomás Etcheverry (58º) por 7-5 y 6-3, en un duelo de argentinos en la primera ronda del Masters 1000 de Paris , y se enfrentará en la próxima instancia al alemán Alexander Zverev (3º), este miércoles, en el segundo turno del court central , aproximadamente a las 9 de nuestro país.

En un partido muy parejo entre dos buenos amigos dentro del circuito, que duró una hora y 55 minutos y en el que el porteño de 26 años pudo inclinar a su favor en momentos clave, quebrando el servicio de su rival cuando el marcador estaba 6-5 en el primer set y 4-3 en el segundo.

Ugo Carabelli mostró solidez en los momentos decisivos, gran movilidad y una estrategia efectiva basada en drops bien ejecutados. En una hora se quedó con el primer set: aunque empezó con un quiebre en contra, reaccionó rápido ante la búsqueda del platense y terminó cerrándolo por 7-5 después de quebrar en el momento justo, cuando parecía que todo se encaminaba a un tie-break.

El segundo parcial tuvo un desarrollo similar. Etcheverry, proveniente de la qualy, volvió a golpear primero con un quiebre, pero Ugo Carabelli mantuvo la calma, ajustó su plan de juego y lo dio vuelta para sellar la victoria en sets corridos. El dato destacado es que se trata de su primer triunfo ante Etcheverry en el circuito mayor, luego de dos derrotas previas este mismo año, en Hamburgo y en el US Open.

Los dos argentinos que siguen con vida en el Masters 1000 de Paris

Camilo Ugo Carabelli, entrenado por Fabián Blengino, vive la temporada más valiosa de su carrera (fue 43° en agosto) y reflejó confianza en su juego, algo que lo ilusiona para lo que viene: en la próxima ronda se enfrentará con el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y reciente finalista en el ATP 500 de Viena (perdió en la definición con Jannik Sinner). Un desafío enorme, pero en un momento donde el porteño parece tener argumentos para competir. Se enfrentaron sólo una vez, este año, en el Masters 1000 de Roma, donde el germano se impuso con holgura por 6-2 y 6-1.

En tanto, Francisco Comesaña (64°) le presentó batalla al canadiense Félix Auger-Aliassime (12º), pero su actuación fue de mayor a menor y terminó perdiendo en tres sets por 7-6 (7-2), 3-6 y 3-6. El marplatense también llegaba a esta instancia luego de jugar la Qualy, en donde derrotó al al belga David Goffin (104°) por 6-1 y retiro de su rival por problemas físicos.

Fran Cerúndolo

El otro singlista argentino con vida en el torneo es Francisco Cerúndolo (21°), que después de derrotar por un doble 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (63°), proveniente de la clasificación, se medirá este miércoles con el serbio Miomir Kecmanovic (52°), que dejó en el camino al estadounidense Aleksandar Kovacevic (65°) por 6-4, 1-6 y 7-2 (7-2).

Tanto Cerúndolo como Etcheverry y Comesaña son los singlistas designados por el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Javier Frana, para el Final 8 que se disputará en Bolonia, Italia: el conjunto nacional debutará ante Alemania, el jueves 20, por los cuartos de final (el ganador de la serie se medirá en las semifinales ante España o la República Checa).