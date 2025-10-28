Los referentes de San Lorenzo se reunieron con Moretti en el medio de la crisis

Algunos jugadores del plantel profesional del cuervo tuvieron un encuentro con el presidente en el marco de un amplio descontento con la dirigencia del club.

Los referentes de San Lorenzo se reunieron con el presidente Marcelo Moretti en el medio de una crisis institucional.

El plantel de San Lorenzo decidió tomar una medida de fuerza por el creciente malestar con el presidente Marcelo Moretti y los futbolistas se presentaron media hora más tarde al entrenamiento —luego de que circulara la posibilidad de no asistir— y los referentes se reunieron con el dirigente en uno de los palcos, en medio de una creciente crisis institucional .

Si bien no hubo confirmación oficial, puertas adentro se menciona que la protesta podría originarse por el pago incompleto de una suma que los jugadores debían recibir, lo que habría generado un nuevo cortocircuito con la dirigencia. El plantel, que ya venía con signos de fastidio, considera que el club “ volvió a faltar a la verdad ” respecto a los compromisos económicos asumidos.

A todo esto, la confirmación de que el partido ante Deportivo Riestra se jugará el viernes 31 de octubre —y no el domingo, como se preveía— terminó de agravar el clima. El fin de semana libre que había tenido el plantel se planificó en base a otra fecha, por lo que el cuerpo técnico quedó con menos tiempo para preparar un duelo decisivo.

MORETTI EN LA PRÁCTICA Y ENOJO DEL PLANTEL MARCELO MORETTI se hizo presente en el entrenamiento matutino de hoy, estando en estos momentos REUNIDO con los referentes del plantel de #SanLorenzo . La práctica comenzó media hora tarde porque estuvo cerca de SUSPENDERSE.

En el vestuario la sensación es de desamparo y algunos jugadores ya habían advertido días atrás que el grupo se siente “sin respaldo dirigencial”, algo que se potenció tras la exclusión de Moretti del último Comité Ejecutivo de AFA.

No sé ACREDITÓ la TOTALIDAD del pago de julio/agosto a TODO el plantel.



Hay malestar en los jugadores, hoy empezaron el entrenamiento más tarde por dicha cuestión.



Carlos #Sánchez LLAMÓ a MM, quien se hizo presente en el estadio con la intención de hablar con los futbolistas.

El Cuervo enfrenta el viernes a las 19hs al puntero de la Zona B, Deportivo Riestra, en busca de su sexta victoria en el torneo Clausura. San Lorenzo, a falta de tres fechas para los playoffs, se encuentra en la sexta posición de su zona con 19 puntos, cuatro por encima de Atlético Tucumán, que hoy es el octavo clasificado.

En la tabla anual se posiciona en el octavo puesto con 46 puntos y por el momento estaría clasificando a la Copa Sudamericana.

San Lorenzo, entre un pedido de quiebra y múltiples inhibiciones

San Lorenzo atraviesa un momento crítico en su historia. La Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión de primera instancia que rechazaba un pedido de quiebra y ordenó intimar al club a saldar una deuda millonaria.

El fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif exige el pago de 5,3 millones de dólares y el “Ciclón” tiene apenas cinco días hábiles para responder si puede cancelar el monto.

El fallo implica que, de no cumplir con la obligación en el plazo establecido, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra. El expediente 148/2025 marca un antes y un después en la situación financiera de la institución de Boedo, que ya venía atravesando graves problemas económicos y múltiples inhibiciones en los últimos mercados de pases.

{EXCLUSIVO} #SanLorenzo registra su INHIBICIÓN número DOCE



De ésta manera se transforma en el club más sancionado de Sudamérica por parte de #FIFA.



De no levantar TODAS, tiene tres más al caer, no podrá incorporar en el próximo libro de pases.

Por ahora la situación de quiebra no avanzó, por lo que el club respira un poco en medio de toda la adversidad. Pero lo que sí se sigue acumulando son las inhibiciones de la FIFA para impedir que San Lorenzo pueda incorporar jugadores en los próximos mercados de pase.

Ayer, el club recibió notificación de cinco nuevas inhibiciones, y hoy se hizo pública una doceava. Esto hace a San Lorenzo el club más inhibido de Sudamérica. Si el club no soluciona esta situación, no podrá incorporar futbolistas en los próximos mercados de pases.