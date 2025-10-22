La dura frase de una figura de San Lorenzo contra Moretti y la directiva

Un jugador importante del cuervo apuntó sin escrúpulos contra la dirigencia tras la victoria ante Atlético Tucumán.

Los jugadores de San Lorenzo sienten directamente los problemas que genera la desorganización y problemas que atraviesa la institución con una dirigencia rota liderada por Marcelo Moretti . El caos no lo suelta un segundo al Cuervo y lo tiene maniatado, pero los jugadores intentan salir adelante a pesar de todas las dificultades que provoca esta situación.

Este lunes los jugadores dejaron aun costado los problemas generales y le torcieron el brazo a Atlético Tucumán consiguiendo una victoria importante por 2-1 mientras en paralelo esperan por cobrar sueldos adeudados desde hace aproximadamente tres meses. Luego de la victoria, el defensor Jhohan Romaña apuntó con dureza contra la dirigencia.

" Siempre hemos estado solos, siempre estuvimos solos , siempre peleamos solos. Damián (Ayude) y los chicos grandes han hecho un gran trabajo a la hora de que no influya tanto en el plantel. Como te digo, vamos a pelear, nos vamos a blindar. Sé que hay gente que nos apoya de verdad, la hinchada está con nosotros y vamos a pelear hasta el final, que es lo más importante", dijo el jugador.

Romaña "Siempre hemos estado solos, siempre peleamos solos, Damián y los chicos grandes han hecho un gran trabajo para que no influya tanto en el plantel. Vamos a pelear, nos vamos a brindar, sé que hay gente que nos apoya de verdad, lo vamos a pelear hasta el final"

Por otra parte agregó: "Yo siempre he dicho, los que nos quedamos siempre hemos dado la cara frente a todas las adversidades que tenemos. Eso habla del grupo humano que tenemos",

En su relato afirmó que a pesar de la información trascendida, no intimó al club para que pague: "Se hablan muchas cosas que no se pueden controlar. De mí hablaron cualquier cosa", dijo y agregó: "Lo quiero aclarar: nunca envié carta, nunca le haría eso a un club que me dio la mano. Hay que saber de qué lado viene la información también. Como te digo, hoy mucho orgulloso y contento por mis compañeros porque sé lo que se esfuerzan y lo que trabajan para que el barco no se hunda. Esto es de ellos, de la hinchada que siempre nos apoya y acompaña. Yo creo que juntos vamos a sacar esto adelante".

Newell's, otro equipo en crisis, tiene nuevo técnico

El entrenador Lucas Bernardi volverá a dirigir un plantel de Primera tras seis años y se hará cargo de Newell’s, durante las últimas tres fechas del Torneo Clausura 2025.

El exjugador, surgido y retirado en el club rosarino, no dirige desde 2019, cuando los malos resultados le pusieron fin a su segundo paso al mando de Godoy Cruz.

La decisión se dio por consenso entre el presidente Ignacio Astore y los frentes opositores, por lo que Bernardi, que era el DT de la reserva, dirigirá el entrenamiento del miércoles y se pondrá al frente del primer equipo.

En un año para el olvido, el entrenador Lucas Bernardi fue el elegido por la dirigencia de Newell’s, en consenso con las demás listas, para mantener a Newell’s en Primera División.

La llegada del exmediocampista se da en el marco del despido del anterior DT del club, Cristian “Ogro” Fabbiani, quien había tenido un gran comienzo, haciendo que la institución sume una importante cantidad de puntos con un equipo que se nutría de sus inferiores, aunque tuvo un pésimo Torneo Clausura, con 11 puntos en 13 encuentros, producto de seis derrotas, cinco empates y solo dos triunfos.

Una dura derrota en el clásico rosarino ante Rosario Central, una caída por 5-0 ante Boca y la reciente derrota ante Argentinos Juniors por 3-1 hicieron que la comisión directiva de la “Lepra” tome la decisión de cortar el vínculo del “Ogro”, quien había afirmado que no pensaba renunciar, aunque su equipo es el más goleado del torneo.

Con poco tiempo para buscar un sustituto, la dirigencia “Leprosa” posó sus ojos sobre Bernardi, aunque había un problema: quien fue jugador del Mónaco francés durante siete temporadas tenía una cláusula en su contrato, impuesta por él mismo, que le impedía entrenar al equipo de Primera.

De todas formas, ante la delicada situación institucional, el DT de la reserva, que se encuentra sexta en el grupo A del Torneo Clausura de Proyección, propuso que se llegue a un acuerdo entre la dirigencia actual y los demás candidatos opositores, teniendo en cuenta que habrá elecciones el domingo 14 de diciembre.

Mientras los preparadores físicos Fernando Luciano y Gonzalo Marín se hacían cargo de las prácticas de la Primera, la reunión arrojó a Bernardi como candidato ideal para todos los presentes, por lo que el DT aceptó el cargo y volverá a ponerse al frente de un plantel mayor.

La carrera de Bernardi como entrenador fue corta y poco exitosa hasta el momento. Retirándose en Newell’s en 2014, el mediocampista fue contratado como DT a partir del año siguiente, aunque cosechó el 37% de los puntos. Su siguiente paso fue por Arsenal, donde duró cinco partidos y no tuvo resultados mucho mejores, hasta recalar en Godoy Cruz en la temporada 2016/2017.

Fue en el “Tomba” donde consiguió las mejores estadísticas de su carrera, con un 55% de efectividad tras 24 partidos e incluso disputando la Copa Libertadores 2017, de la que fue eliminado en octavos de final por Gremio de Brasil, que terminaría levantando el título.

Después del conjunto mendocino llegó a Estudiantes, con una participación menos destacadas en la Libertadores 2018 y consiguiendo el 46% de los puntos, para luego llegar a Belgrano y a Godoy Cruz, nuevamente. En ninguno de sus últimos dos clubes pasó el 35% de las unidades, por lo que decidió ponerle un fin a su carrera como DT.

A pesar de aquella decisión, el delicado momento que atraviesa Newell’s lo hizo reconsiderar y, ante el consenso demostrado por los dirigentes oficialistas y opositores, volverá a sentarse en el banco de suplentes del “Coloso” Marcelo Bielsa, con tres fechas para cambiar la imagen que viene dando el equipo y mantener la categoría.