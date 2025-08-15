El ex River que está cerca de llegar al Borussia Dortmund

Luego de varios rumores y ofertas, el mediocampista podría estar cerca de definir su futuro en busca de más minutos.

Borussia Dortmund elevó una propuesta al Manchester City para llevarse a préstamo al atacante argentino ex River , Claudio Echeverri , según informaron algunos medios ingleses.

La oferta consiste en una cesión con opción de compra . El club alemán se posiciona como alternativa ante el desinterés de Roma y la reticencia del jugador a sumarse al Girona , según detalló el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports .

Manchester City aún no definió su postura. El City Group prioriza mantener al futbolista dentro de su estructura, mientras Guardiola considera necesario que Echeverri sume experiencia en Europa antes de integrarse al primer equipo.

Guardiola.jpg Pep Guardiola y el Diablito Echeverri

Desde su llegada en febrero, el ex River disputó minutos en la FA Cup, Premier League y Mundial de Clubes, donde marcó un gol antes de sufrir una lesión. Con esta oferta, Dortmund descarta avanzar por Facundo Buonanotte (Brighton).

Hace unas semanas, Echeverri negociaba su incorporación a la Roma

El futuro de Echeverri en el Manchester City permanece incierto ya que en las últimas semanas se intensificó el interés de la Roma por el mediapunta argentino, no obstante, la llegada no se concretó y el jugador sigue sin poder salir del club inglés.

Según informó el diario italiano La Repubblica, el conjunto italiano consideraba al ex River como una alternativa viable para reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.

Cuándo juega River la revancha con Libertad por la Copa Libertadores y qué necesita para clasificar

River es uno de los representantes argentinos que disputa este año la Copa Libertadores 2025, y este jueves, dio inicio a la serie de octavos de final contra Libertad.

El "Millonario”, uno de los máximos candidatos a quedarse la Copa que ya conquistó en cuatro ocasiones, venía de ganar su grupo, pero arrancó los octavos con un empate sin goles en su visita a Paraguay.

River igualó 0-0 con Libertad en la ida en Paraguay, por lo que precisa cualquier empate para forzar la definición por penales, mientras que con cualquier triunfo ganará el global y avanzará a cuartos de final.

En la conferencia de prensa posterior a la igualdad sin goles en el estadio Tigo La Huerta de Asunción, Paraguay, el “Muñeco” comparó el desempeño de sus dirigidos en las dos etapas del encuentro y observó una mejoría en el complemento.

Gallardo-River-Libertad-Portada

“En la primera parte no encontramos las conexiones y eso nos desdibujó. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, empezamos a conectar pases hacia adelante. Es lo que me deja tranquilo y lo que me estimula”, comenzó. Y añadió: “necesitamos generar. La postura del equipo fue diferente desde el juego y desde la mentalidad en la segunda mitad”.

Con cualquier derrota, el conjunto argentino quedará eliminado. Como las ediciones anteriores, la regla del “gol de visitante vale doble” ya no corre para competiciones Conmebol.

Cuándo se juega el partido de vuelta de River vs Libertad

River recibe a Libertad el próximo jueves 21 de agosto desde las 21.30 horas en el Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Calendario de la Copa Libertadores 2025