⁠No lo podían parar: la explosiva frase de Gustavo Costas contra el arbitraje ante Tigre

El entranador volvió a ser expulsado tras un fuerte enojo en la agónica derrota de local ante el Matador. Qué dijo el arquero Arias por el arbitraje.

Gustavo Costas tuvo una nueva noche de furia al mando de Racing con un arbitraje polémico en el Cilindro de Avellaneda donde Tigre se llevó una agónica e importante victoria por 2-1 que profundizó la mala racha que lleva el elenco albiceleste. El entrenador se sacó durante el partido y fue expulsado en el cierre del partido por el árbitro del encuentro Darío Herrera.

En el plantel hay sospechas sobre el arbitraje que en los últimos partidos viene dirigiendo a los partidos del equipo por el rendimiento que muestran a la hora de conducir el juego. Este viernes Herrera, junto a Fernando Echenique que lideró el VAR , quedaron en el centro de la polémica por el penal sancionado que determinó el empate del matador tras analizar con el asistente tecnológico si era sancionable.

"Luego de la revisión observo que el jugador 27 blanco toma de la camiseta e impide cabecear al jugador visitante. Decisión final penal" , se escuchó por los altoparlantes del estadio a los 40 minutos de la segunda etapa. Cinco minutos más tardes, luego de la jugada que igualó el encuentro, el entrenador Costas aplaudió irónicamente al arbitro Herrera quien al ver la situación lo expulsó del campo de juego.

"LADRÓN, LADRÓN"



Gustavo Costas explotó contra Darío Herrera y fue expulsado luego del empate de Tigre



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2025

Al conocer la decisión arbitral Costas fue a buscar al árbitro al grito de "cagón, cagón", totalmente enfurecido por lo que tuvo que ser frenado por sus jugadores. Segundos más tardes decidió salir caminando mostrando un estado de nerviosismo por la situación.

Gabriel Arias contundente contra el arbitraje

"Vienen pasando muchas cosas que es difícil de obviarlas. No se puede decir nada porque uno se expone a sanciones. Cuando uno dice cosas que no le gustan a los de arriba, molestan", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Luego en su relato se refirió al árbitro Herrera: "Me parece un gran árbitro, pero siento que hoy no estuvo fino. ¿El penal? ¿Cuántos agarrones hay? Bruno (Zuculini) me dijo que en el primer tiempo lo agarraron mucho más alevoso que lo que terminan sancionando en contra nuestra. Uno trata de ser calmo, trata de ser autocrítico".

Gabriel Arias se refirió a los fallos arbitrales en los últimos partidos de Racing: "VIENEN PASANDO MUCHAS COSAS...". — TyC Sports (@TyCSports) August 16, 2025

"El primer tiempo fue muy bueno, hace rato que no encontrábamos esa circulación y esos movimientos que encontramos hoy. Después, te queda la sensación que con la expulsión de Franco se desvirtúa, porque ya sabemos lo difícil que es el fútbol argentino. Con un jugador menos se complica mucho más", analizó sobre el encuentro.