El fuerte descargo de Gustavo Grabia sobre Deportivo Madryn: "Lo sabíamos todos"

El periodista que se especializa en violencia en el fútbol se refirió al último escándalo contra Gimnasia de Jujuy.

Desde hace años, Gustavo Grabia es uno de los pocos periodistas que habla de los temas incómodos del fútbol, como la violencia o los entramados mafiosos que se esconden detrás de la pelota. En las últimas horas, en el programa de Radio Con Vos que conduce Ernesto Tenembaum, Grabia hizo referencia al último escándalo protagonizado por el árbitro Lucas Comesaña en el partido de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

El domingo pasado, el juez decidió suspender el encuentro de ida de cuartos de final por el segundo ascenso cuando todavía quedaba todo el segundo tiempo por disputarse. La resolución se dio, según Comesaña , por haber recibido amenazas por parte de dirigentes locales en la zona de vestuarios.

El hecho no está del todo claro, ya que también hay denuncias de los padres de uno de los alcanzapelotas por, supuestamente, haber discriminado a uno de los menores de edad pertenecientes a Gimnasia de Jujuy.

El Lobo tiene hasta el miércoles para hacer su descargo, pero todo hace pensar que le darán por perdido el partido que estaba ganando 1 a 0 y que se viene una fuerte sanción para su cancha. Incluso hay quienes piensan que el cotejo de vuelta en Puerto Madryn no se va a jugar.

El descargo de Gustavo Grabia

Deportivo Madryn siempre está bajo sospecha. Desde hace años, cuando jugaba el Federal, el club chubutense se ha visto involucrado en situaciones extrañas, sobre todo con los arbitrajes.

"Todos sabíamos lo que iba a pasar ayer en Jujuy. Lo sabíamos todos cuando pusieron a Lucas Comesaña. No me importa la plata que ponga hace años Deportivo Madryn para ascender. Es un equipo de una ciudad, bancado por el intendente, bancado por la política local. Ponen plata todo el tiempo. Lo de ayer fue una vergüenza y aún así Gimnasia estaba ganando 1 a 0 y suspendieron el partido. Probablemente le den por ganado el partido 3 a 0 a Madryn y le den la chance de ascender a primera división. Está todo podrido. Lamentablemente ayer tuvimos otro escalón más de algo que uno viene hablando hace años, pero que, a cara descubierta, lo siguen haciendo como 'no nos importa nada'", dijo Grabia.

Las referencias del periodista apuntan al intendente Gustavo Sastre y a su hermano, presidente del club, Ricardo Sastre. El padre de ambos, Abel, también fue máximo dirigente del mismo club.

El crecimiento de Deportivo Madryn a nivel institucional no solo se plasmó en sus ascensos del Federal B al A y del Federal A a la Primera Nacional, sino que cuenta con instalaciones de primer nivel para lo que es el fútbol del interior del país.