El insólito penal errado por el Pipa Benedetto que ya es meme

El delantero, que milita en Newell's, falló de manera increíble en la derrota ante Belgrano de Córdoba.

En el cierre de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional , Darío Benedetto protagonizó uno de los momentos más insólitos de los últimos días. El delantero de Newell's tuvo un penal cuando su equipo estaba abajo en el marcador, pero lo desperdició de manera increíble.

Con la Lepra perdía 1 a 0, el Pipa recibió una infracción dentro del área por parte del arquero Cardozo y él mismo se encargó de la ejecución.

Sin embargo, en el intento de engañar a Cardozo, Benedetto le entregó el remate desde los doce pasos casi a las manos.

Porque Thiago Cardozo le atajó un penal en el partido de Newell’s ante Belgrano pic.twitter.com/vUOtwhYmPJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 23, 2025

Unos minutos antes, el arquero Espínola había cometido otro grave error cuando sacó mal, le dejó el arco solo a González Metilli y este convirtió con un remate sencillo, ante la floja respuesta del guardameta de Newell's.

Como si le faltara algo, en el segundo tiempo fue expulsado Gonzalo Maroni en la visita, que terminó perdiendo 3 a 0 porque más tarde llegaría el tanto de Uvita Fernández tras una linda jugada colectiva y después cerró la cuenta el Chino Zelarrayán.