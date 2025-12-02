Gol de chilena y topo gigio: la increíble acción del Cuti Romero con festejo desafiante

El defensor campeón del mundo estampó el empate del Tottenham con una pirueta en tiempo de descuento.

El Cuti Romero metió un gol agónico de chilena y festejó con el topo gigio.

Por la fecha 14 de la Premier League, el Tottenham visitó al Newcastle y Cristian Cuti Romero fue la gran figura de su equipo, marcando los dos goles. El segundo ¡de chilena! a los 94 minutos para poner el 2-2 final. El defensor campeón del mundo realizó un festejo desafiante, con el famoso topo gigio frente a la hinchada rival.

El equipo inglés no tuvo el mejor inicio de temporada: con este empate marcha 11º en la Premier League , a once puntos de la cima y en la Champions está 16º en la liguilla, con dos victorias, dos empates y una derrota en cinco partidos.

En ese presente, el Cuti Romero sigue destacándose como uno de los mejores jugadores del equipo y uno de los grandes defensores del mundo. El argentino marcó el primer gol de su equipo con una palomita a los 78 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1995975265277935925?s=20&partner=&hide_thread=false GOL DEL CUTI ROMERO EN PREMIER.



DE PALOMITA, PARADO COMO 9. pic.twitter.com/FUB8dZa0sD — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 2, 2025

Pero lo más impresionante llegó en el tiempo de descuento. Cuando parecía que Newcastle se llevaba los tres puntos, Cuti se creo una chilena, un tanto defectuosa pero efectiva, y estampó el empate final. En el festejo emuló el famoso Topo Gigio de Juan Román Riquelme y miró desafiante a la hinchada rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1995979502187360299?s=20&partner=&hide_thread=false "Cuti":

Porque Cristian Romero convirtió los dos goles para el empate de Tottenham con Newcastle en la #PremierLeague pic.twitter.com/6opxsYB9sY https://t.co/3fqpCZ5JK1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 2, 2025

El increíble partido de Premier League que ganó el Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola protagonizó un increíble partido en su visita al Fulham por la fecha 14 de la Premier League. Aunque a los 54 minutos del encuentro parecía que todo se encaminaba para una histórica goleada de los Ciudadanos, el local reaccionó con una increíble remontada y mantuvo la esperanza hasta el final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/1995968388762365960?s=20&partner=&hide_thread=false !!!



17' Fulham 0-1 Man City

37' Fulham 0-2 Man City

44' Fulham 0-3 Man City

45' Fulham 1-3 Man City

48' Fulham 1-4 Man City

54' Fulham 1-5 Man City

57' Fulham 2-5 Man City

73' Fulham 3-5 Man… pic.twitter.com/AOVVAPCDvJ — 433 (@433) December 2, 2025

El City arrasó en el primer tiempo y se fue al descanso ganando 3-1 -Fulham descontó en el descuento de la primera parte- con la tranquilidad que suele tener en estos partidos. El complemento parecía seguir el mismo libreto, ya que en nueve minutos ganaban los visitantes por 5-1.

Pero el local reaccionó y marcó ¡tres goles en 20 minutos! y se puso en partido. Desde los 78 minutos, la diferencia fue de solo un gol, y pudo terminar en empate en el último minuto, cuando un defensor del City salvó la pelota en la línea para evitar la remontada final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Premier_Argenta/status/1995969127811612778?s=20&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE MOMENTO, SE SALVÓ EL CITY Y SE LLEVA LOS 3 PUNTOS.pic.twitter.com/ywTtBLYlCL https://t.co/O0QgO79vXf — Premier Argenta (@Premier_Argenta) December 2, 2025

La victoria 5-4 dejó a los de Guardiola como escoltas del Arsenal a dos puntos -los Gunners tienen 30 con un partido menos y el City 28- y empieza a soñar con volver a pelear la Premier nuevamente. Por su parte, Fulham está 15º con 17 puntos.

El increíble récord de Haaland en la Premier League

En la victoria por 5-4 ante Fulham, Erling Haaland marcó el primer gol del Manchester para abrir el marcador. Luego dio una asistencia para el 2-0 de su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Premiertina_/status/1995943966261608576?s=20&partner=&hide_thread=false Lo de siempre: gol de Haaland. Gol número 15 en la Premier League, en 14 partidos. Haaland tiene más goles que Wolves, Leeds, Forest y Everton, y los mismos que Burnley, West Ham y Fulham. ANIMAL.



pic.twitter.com/3cj5yRqw65 — Premiertina (@Premiertina_) December 2, 2025

Pero lo más llamativo de este gol es que Haaland alcanzó los 100 goles por Premier League, convirtiéndose en el futbolista que menos partidos necesito para lograrlo con solo 111. El noruego llegó al conjunto inglés a mediados de 2022 y no para de marcar goles y romper récords.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InvictosSomos/status/1995945066825667015?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡RÉCORD HISTÓRICO!! Erling Haaland acaba de alcanzar los ¡¡100 GOLES!! en la Premier League. Solo necesitó 111 partidos para conseguirlo. El jugador que menos juegos (111) requirió para marcar su primer centenar de goles en la mejor Liga del mundo. El noruego nació para… pic.twitter.com/1TavGMvgfD — Invictos (@InvictosSomos) December 2, 2025

En la temporada ya lleva 33 goles entre club y selección en 24 partidos, siendo el máximo goleador, por encima de Harry Kane (29) y Kylian Mbappé (28).