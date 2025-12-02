¿Cambio de reglamento? Cómo será el VAR en el Mundial 2026

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá podría contar con modificaciones en la Asistencia Arbitral por Video (VAR): analizan incluir intervenciones en jugadas de córner y en la revisión de las segundas tarjetas amarillas. Según lo revelado por el diario británico The Times, la FIFA recibió la aprobación para ensayar estos nuevos poderes de forma exclusiva durante la próxima cita mundialista .

El periodista Martyn Ziegler aseguró que la FIFA recibió una exención y que tendrá “poderes especiales” durante la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca de México. Estas medidas, que serán de carácter experimental, otorgarían al VAR la posibilidad de intervenir cuando se conceda un tiro de esquina de manera incorrecta o cuando un futbolista esté a punto de ser expulsado tras recibir una segunda amonestación.

“Su argumento es que en un Mundial, donde hay tanto en juego, necesitan ser lo más precisos posible en decisiones que puedan cambiar el partido y sería un problema serio si, por ejemplo, un córner concedido por error o una segunda tarjeta amarilla alteraran el resultado de la final del Mundial”, detalló el citado medio sobre los argumentos detrás de esta prueba.

La implementación de cambios en el protocolo corresponderá a un permiso especial por parte de la International Football Association Board (IFAB), el organismo que rige las reglas del fútbol a nivel global. Esta flexibilidad regulatoria le permitiría a la FIFA ensayar herramientas que, por ahora, no se incluirán en otras competencias relevantes.

Los nuevos alcances del VAR buscan reducir los errores claves en instancias eliminatorias y partidos decisivos. Con el VAR autorizado para analizar si un córner fue concedido de manera injusta o si una segunda amarilla realmente amerita la expulsión, se pretende otorgar más justicia efectivamente sin desnaturalizar el ritmo del juego. Hasta ahora, los protocolos permitían la intervención del VAR solo en ciertos tipos de jugadas: goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad.

Los posibles cambios en el reglamento del fútbol

La ampliación de facultades del VAR incluye también la revisión de las segundas tarjetas amarillas, una de las prioridades de la agenda de la próxima reunión de la IFAB en enero. Este tema cuenta con amplio consenso entre las partes. El objetivo es que sea posible confirmar que una expulsión por doble amarilla es plenamente justificada antes de que el equipo quede en desventaja numérica en partidos trascendentales.

En contraste, la aplicación del VAR a las jugadas de córner genera opiniones divididas. The Times detalla que la UEFA, ente rector del fútbol europeo, se opone abiertamente a que se incluya en el protocolo estándar del VAR, fundamentalmente por el riesgo de que se incrementen los retrasos en el ritmo de juego.

La lista de posibles ajustes no se limita exclusivamente al VAR. Por ejemplo, en la Copa Árabe que se disputa en Qatar, se está ensayando una regla cuyo objetivo es combatir el fingimiento de lesiones: cualquier jugador que reciba atención médica debe salir del campo durante dos minutos, salvo que la infracción fuera sancionada con una tarjeta. Esta iniciativa, también promovida por la FIFA, apunta a limitar la pérdida de tiempo y las interrupciones deliberadas.

Además, ha cobrado impulso una reforma en la regla del penal: si el arquero ataja el disparo, la jugada quedaría automáticamente finalizada, sin opción para que el atacante remate en la segunda jugada tras el rebote. Algunos defensores de la medida argumentan que el equipo favorecido por el penal ya cuenta con la suficiente ventaja posicional.

En el ámbito del fuera de juego, los cambios que la IFAB analiza no se implementarán en la Copa Mundial de 2026, aunque se perfilan novedades para el periodo posterior a la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Una de las variantes más avanzadas sugiere que se sancionará al atacante solo si cualquier parte del torso —y no la cabeza o el pie— rebasa al defensor, aunque las primeras pruebas muestran que el beneficio para el atacante sería considerable, afectando tácticas y estrategias. “Es probable que esto ocurra dentro de dos años, y se requerirán pruebas formales”, advirtieron en The Times.