La Conmebol le abrió un expediente a dos jugadores de River: la posible sanción

A través de un comunicado, el ente rector del fútbol sudamericano informó acerca de la situación de los jugadores del Millonario.

La eliminación en la Copa Libertadores ante Palmeiras sigue causando efecto en River . A una semana de la caída 3-1 en San Pablo, que liquidó la serie y terminó en escándalo, Conmebol le abrió un expediente a Enzo Pérez y Gonzalo Montiel .

Según explica el comunicado del máximo ente del fútbol sudamericano que se dio a conocer este miércoles, ambos referentes del Millonario incumplieron el Código Disciplinario y están expuestos a futuras sanciones, una vez que se realice la investigación y el informe del caso.

En detalle, el expediente indica que tanto Enzo Pérez como Montiel eran los futbolistas designados por la organización para prestar declaraciones tras la derrota con el Verdao y ninguno de los dos se presentó frente a los micrófonos. Por lo tanto, cometieron una infracción al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025.

Además de eludir la obligación hacia la prensa, ambos jugadores de River están bajo la mira por un posible incumplimiento del artículo 11, referido a los “principios de conducta” que establece el organismo en su reglamento disciplinario.

En concreto, este segundo apartado se entabla dentro de los parámetro de “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole”; “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”; y “comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento”. Con el correr de las semanas y ya analizada cada situación puntual, River será notificado nuevamente mediante un informe que determinará si Pérez y Montiel recibirán algún tiempo de castigo. En principio, sería de orden económico y no futbolístico, pero habrá que esperar.

La buena noticia que recibió River con respecto a la fecha FIFA

En medio de su crisis futbolística, a partir de una racha de cuatro derrotas, incluida la eliminación de la Copa CONMEBOL Libertadores, River recibió una buena noticia de cara a la fecha FIFA de octubre: la no convocatoria de Paulo Díaz a la Selección Chilena.

La Roja, que no disputará el próximo Mundial, dio a conocer su nómina de 23 futbolistas para el partido amistoso frente a Perú, en una nueva edición del denominado Clásico del Pacífico, y no incluyó al zaguero del Millonario.

El hecho de que para el encuentro, que tendrá lugar el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida (en noviembre volverán a enfrentarse en Rusia), el entrenador Nicolás Córdova, interino tras la salida de Ricardo Gareca, no considerara a Díaz, una fija en las convocatorias de Chile, representa un alivio para Marcelo Gallardo, porque podrá contar con uno de sus referentes.

A diferencia de las otras fechas FIFA, en esta ocasión el fútbol argentino no se detendrá, y River recibirá a Sarmiento el domingo 12 de octubre en el Monumental, y seguramente el Muñeco perderá a algunos futbolistas, como podrían ser los argentinos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los colombianos Juanfer Quintero y Kevin Castaño y el paraguayo Matías Galarza Fonda.

Díaz, cuestionado por parte de los hinchas, hoy día compite por los puestos en la zaga con Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, una posición en la que también aparecen Juan Portillo y Sebastián Boselli como variantes.