Marcos Rojo se perfila para ser titular frente a River

El ex Boca podría ir de arranque en Racing y volver a enfrentar a River, equipo con el que tiene historial a favor.

Racing enfrentará a River por los cuartos de final de la Copa Argentina, este jueves 2 de octubre en el Gigante de Arroyito, en un clásico con mucho morbo. El conjunto de Marcelo Gallardo, con urgencias y necesidades diferentes, se cruza con una Academia angelada en el plano internacional, que ya tiene su boleto a semifinales de la CONMEBOL Libertadores. En ese contexto, Marcos Rojo regresaría a la titularidad.

Gustavo Costas debe elegir el once titular ante un Millonario que acumula frustraciones y está obligado a ganar. Los de Núñez fueron eliminados de la Copa por Palmeiras y vienen de caer con Deportivo Riestra en el Monumental.

Por su parte, el DT de la Academia tiene que planificar su formación partiendo de dos certezas: no podrá contar con una de sus piezas fundamentales Juan Nardoni y tampoco tendrá a disposición a Matías Zaracho. Ambos jugadores están lesionados y descartados para el duelo en Rosario.

image

Según informó Florencia Romero en SportsCenter, Marcos Rojo podría meterse en el equipo por Nazareno Colombo, quien no tuvo un buen partido frente a Independiente. En tanto, Santiago Solari volvería al equipo. Después de jugar desgarrado (y marcar un gol) en la vuelta de cuartos de Libertadores contra Vélez y perderse el clásico de Avellaneda con Independiente, Costas podría contar con él, aunque de no llegar en óptimas condiciones quien ocuparía ese lugar es Duván Vergara.

Otro retorno por el que espera Racing es el de Luciano Vietto, también ausente ante el Rojo por una sobrecarga muscular. Aunque el lunes trabajó diferenciado, hay optimismo con su evolución por lo que podría estar en el banco de suplentes. Costas tiene decidido no arriesgar a ningún futbolista porque el objetivo central es el durísimo cruce de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, llave que inicia el 22 de octubre. De esta manera, la formación de Racing frente a River sería: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Tomás Conechny y Maravilla Martínez.

Rojo vs River, un partido con historia

Racing y River se miden por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 y este partido marcará un nuevo encuentro entre Marcos Rojos y el Millonario, contra quien tiene un historial muy favorable.

image

El defensor central vuelve a verse las caras con el equipo de Gallardo tras su paso por Boca y el jugador tiene grandes números frente a la institución de Núñez.

Rojo enfrentó a River en once oportunidades con siete victorias, un empate y tres derrotas en las que sufrió una expulsión. De estos duelos, dos fueron con Estudiantes de La Plata y el resto con Boca. La última vez que se midió al conjunto de Núñez fue en abril de este año en lo que fue triunfo para el Millonario por 2-1.

Desde su llegada a Racing, Rojo disputó solamente dos partidos y fue la serie ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que estuvo suspendido para jugar ante Vélez.