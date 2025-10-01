Copa País: el equipo de Lifune cayó con Tandil y quedó eliminado

A un minuto del final llegó el gol visitante, que dejó con las manos vacías a los neuquinos.

En última llave de cuartos de final de la Copa País , el equipo de Lifune cayó 1 a 0 con su par de Tandil en el estadio General San Martín de Atlético Neuquén. Luego del empate 1 a 1 en la ida, este resultado le dio la clasificación a semifinales a los de la provincia de Buennos Aires.

Los once iniciales que dispuso Rogger Morales para el anfitrión fueron Alan Aldalla; Maxi Carrasco, Manuel Berra Axel Paz e Ignacio Cecich; Maxi Morales, Lautaro Guevara, Franco Reyes y Matías González; Braian González y Pablo Namuncurá.

La visita, bajo el mando de Juan Luis Moreno , formó con Cristian Bucci; Lautaro Waldbillig, Facundo Di Cataldo, Matías Gogna y Enzo Guilenea; Brian Pérez, Julián Palmieri; Faustino Bertolotti y Tomás Vargas; Bautista San Martín Mauro Ruiz Sánchez.

Un duelo parejo

Al igual que en el partido de ida, el trámite fue cerrado y con escasas situaciones de gol. Si bien el local intentó tener la iniciativa, los tandilenses se plantaron en el medio y no faltó la pierna fuerte de los dos lados.

El más peligroso de la etapa inicial fue Namuncurá, mientras que la selección de Tandil le pasó cerca al primero un par de veces, aunque los equipos se fueron al vestuario sin mover el marcador.

Cada vez que lo llamaron, Aldalla respondió como durante todo el certamen.

Ya en el complemento, la visita tuvo una muy clara con un córner que recorrió todo el arco y no pudieron empujar en el segundo palo.

El conjunto lifunero mostró buen juego colectivo por momentos, pero los centros no llegaron a buen destino. Por eso, el DT movió el banco con los ingresos de Patricio Dalino y Oscar Paéz en lugar de González y Reyes.

Apenas entró, Dalino se mostró activo y casi abre el marcador con un disparo de zurda que salió al lado del palo derecho de Bucci.

También entraron Miguel Díaz y Hernán Azagüate para refrescar el ataque local.

Cuando el reloj marcaba 44 minutos del segundo tiempo, una desatención de la defensa neuquina terminó en gol visitante. El ingresado Bruno Chidichimo pescó una pelota en el área y la mandó a la red. A partir de ahí, el visitante aguantó la ventaja y se quedó con la victoria. Ahora enfrentará en semifinales al combinado de la Liga de Alvar, que eliminó por penales a su par de San Pedro.

Qué es la Copa País

El torneo que se resuelve por eliminación directa está disputando su primera edición. Es una competencia de fútbol organizada por el Consejo Federal de AFA para selecciones de ligas regionales argentinas, con el objetivo de promover el desarrollo de jóvenes talentos del interior del país y federalizar el deporte. El torneo se juega en tres etapas —Clasificatoria, Regional y Final— y el campeón obtiene un cupo directo para la siguiente edición de la Copa Argentina.

Neuquén eliminó a Bariloche en la primera ronda y a la Liga del Valle de Chubut en el segundo encuentro.