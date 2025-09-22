La fuerte sentencia de Miguel Russo tras el impensado empate ante Central Córdoba: "Me duele..."

El entrenador de Boca habló en conferencia de prensa y se expresó al encuentro que terminó 2-2 en La Bombonera.

A Boca le empataron un partido en el que llevaba una ventaja de dos tantos y parecía que era una hazaña lograr en La Bombonera una igualdad debido a la superioridad que mostró el equipo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, volviendo a mostrar una línea de juego.

En la segunda etapa el xeneize recibió dos cachetadas por parte del rival para finalmente conseguir tan solo un punto. Luego de la igualdad, con sabor a derrota, el entrenador Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa: “Hay que tener tranquilidad, saber manejar los tiempos y las formas. Boca hizo un buen partido en muchos niveles. Me voy con bronca porque el partido lo pudimos haber ganado. El fútbol argentino es así, cualquier te puede anotar como sea”

Por otra parte el DT se refirió a la decisión de realizar un solo cambio: “Si hacíamos cuatro goles estaba bien. Estamos en un buen nivel, me duele haber empatado hoy, pero el fútbol es así. Me hago cargo de todo”.

Boca sólo hizo un cambio vs. Central Córdoba en La Bombonera: Miguelo Russo declaró en conferencia de prensa que fue una decisión suya.

En su relato respondió al ser preguntado si al equipo le faltó eficacia por los tantos perdidos en el primer tiempo. “No, creo que hicimos un buen partido. En determinados momentos cometimos errores, era un partido que teníamos manejado de muchas formas. No considero que el equipo retrocedió. Manejó las pelotas, la salida, tuvo buen juego, el fútbol es esto, nadie especula con nada en el fútbol argentino. Todo el mundo cree que te puede ganar”, dijo.

“Uno en la Bombonera gana, no me preguntes cómo ni por qué. De local hay que ganar, me duele eso, era un partido que teníamos acomodado. Pero es normal en el fútbol argentino, todos los entrenadores buscan atacarte con tres delanteros”, afirmó.

Más tarde, el entrenador cruzó a un periodista que hizo referencia a una merma del equipo en el desarrollo del juego: Tenés una visión irreal. ¿Cómo sabes que Boca bajó el nivel? No es así, la pelota la manejó siempre Boca. Es tu opinión la respeto, pero para mí no es la realidad".

"UN PARTIDO QUE PODRÍAMOS HABER GANADO"



La palabra de Miguel Ángel Russo tras el empate entre Boca y Central Córdoba en la Bombonera



@camicorrales10 pic.twitter.com/19oQDGUjAM — Diario Olé (@DiarioOle) September 22, 2025

“¿Qué hay que mejorar? Ser más inteligentes, más duro y más fino. Eso es la clave de todo. Igual en muchas cosas estoy contento. Esto es fútbol hay que saber manejarlo. Boca no sufrió muchas situaciones de gol, hay que seguir", cerró.

Boca ganaba 2 a 0, se lo empataron y estuvo cerca de perder por un error de Marchesín

Boca empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.

Los dos goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

Así fue el empate entre Boca y Central Córdoba

Luego de unos primeros minutos sin jugadas claras, el Xeneize tuvo la primera oportunidad certera a los 13 minutos de la primera etapa, cuando el reemplazante de Edinson Cavani, Milton Giménez, recibió un pase filtrado y remató fuerte ante un Alan Aguerre que logró despejarla.

Boca profundizó su dominio durante el resto del primer tiempo. Con circuitos aceitados, rápida recuperación cuando perdía la pelota y, sobre todo, dos jugadores que estuvieron muy precisos en la transición: Leandro Paredes y Giménez.

Otro jugador que le trajo muchos problemas a Central Córdoba fue Carlos Palacios, en la posición de enganche, al quien no pudieron localizar durante el primer tiempo porque jugó suelto.

El primer gol para el Xeneize llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco, el rebote le quedó a Rodrigo Battaglia, quien le fundió el arco a Aguerre.

ARRIBA EL XENEIZE: Battaglia capturó una pelota que quedó picando en el área y puso el 1-0 de Boca ante Central Córdoba.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LqyZu3u5d0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

En el inicio del complemento, los dirigidos por Russo volvieron a dar muestra de su buen juego y no tardaron en ampliar la ventaja: a los 10 minutos, Lautaro Blanco envió un centro y, tras un desvío de Giménez, Miguel Merentiel definió para poner el 2 a 0.

¡APARECIÓ LA BESTIA! Merentiel estampó el 2-0 de Boca ante Central Córdoba en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2kbBm9AkVP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Con la ventaja de dos goles, Boca cometió una grave desatención: en un tiro de esquina de los santiagueños, la pelota quedó bollando y Agustín Marchesín, sin salir de abajo de los tres palos, fue responsable en el descuento de la visita.

MARCHESÍN NO LO PODÍA CREER: Boca no pudo sacar la pelota y Florentín puso el 1-2 de Central Córdoba ante el Xeneize.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GgascaQKUw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

El gol fue duro para el Xeneize, que no logró volver a meterse en partido, y a los 38 minutos del complemento llegó el empate inesperado de Central Córdoba. Nuevamente tras una pelota parada, el rebote le quedó a Iván Gómez que fulminó el arco de Marchesín.

¡¡¡LOCURA DE GOLAZO DE CENTRAL CÓRDOBA!!! Gómez le rompió el arco a Marchesín y marcó el 2-2 ante Boca en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ImSZHBcwr3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

En los instantes finales, el equipo liderado por el entrenador Omar De Felippe generó diversas oportunidades para sellar un sorprendente triunfo, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un frustrante empate.

UN FINAL DE LOCOS: Marchesín salió lejos y Central Córdoba casi lo gana en la última jugada del partido en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/kbKcQzZZDY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Síntesis del partido

Torneo Clausura 2025

Fecha 9

Boca 2-2 Central Córdoba

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Alberto J. Armando

El 11 inicial de Boca: Marchesín: Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco, Aguirre, Paredes, Battaglia, Palacios; Giménez y Merentiel. D.T: Miguel Ángel Russo.

El 11 inicial de Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré, Vera, Florentín, Perelló, Gómez, Heredia y Godoy. D.T: Omar De Felippe.

Gol en el primer tiempo: 41m. Rodrigo Battaglia (B)

Goles en el segundo tiempo: 11m. Miguel Merentiel (B); 17m. José Florentín (C); 38m. Iván Gómez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gatón Verón por Matías Perelló (C); 13m. Diego Barrera por Matías Godoy (C); 13m. Lucas Besozzi por Matías Vera (C); 29m. Alan Velasco por Brian Aguirre (B); 29m. Franco Alfonso por Leonardo Heredia (C).