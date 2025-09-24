La historia de Ousmane Dembélé y su mejor amigo que emocionó a todos en el Balón de Oro

Ousmane Dembélé , ganador del Balón de Oro a inicios de esta semana, emocionó a todos con su discurso en el centro del escenario del Théatre du Chatelet de París con la voz entrecortada. En especial cuándo le dedicó su tan anhelado logro a su círculo más cercano.

“Siempre han estado ahí para mí, que me han apoyado en los momentos difíciles, y también a mi agente (Moussa Sissoko), que siempre ha creído en mí. Él dijo que algún día ganaría el Balón de Oro, siempre me ha ayudado, siempre ha creído en mí, siempre me ha motivado. También está mi mejor amigo. Él y yo siempre estaremos juntos”. Luego de esas palabras fue cuando el delantero del PSG no pudo ocultar su emoción y comenzó a llorar.

Acto seguido, la transmisión oficial mostró la imagen de un hombre que también tenía lágrimas en sus mejillas. Se trataba de M oustapha Diatta , su amigo de toda la vida, confidente y un pilar incondicional en el recorrido del francés hacia la élite del fútbol mundial.

La historia de Dembélé y Diatta comenzó en los bloques de viviendas sociales de Évreux, en Normandía, donde la madre de Ousmane se instaló cuando él tenía seis años. Moustapha, un año menor, vivía tres pisos más abajo. Desde entonces, compartieron escuela, equipo de fútbol y tardes jugando en la calle.

El fútbol se convirtió en su refugio y motor de superación en un entorno desafiante. “Con Ousmane, encontré un hermano”, recordó Diatta en un informe que llevó a cabo el periódico Le Parisien tras el logro de quien recibió el galardón que entrega todos los años la revista France Football.

La historia de Dembelé y su mejor amigo

En dicho informe, Diatta rememoró cómo se apoyaban en los estudios y en el deporte, y compartían hasta el último euro para comprar un kebab, dividiendo la carne y las papas fritas según sus gustos. La madre de Dembélé procuró mantenerlo alejado de las malas influencias del barrio y fomentó su pasión por el fútbol.

La adolescencia trajo la primera gran separación entre ambos. En 2010, Dembélé dejó Évreux para incorporarse al centro de formación del Stade Rennais. A pesar de la distancia, la comunicación entre ambos nunca se interrumpió. En uno de los recuerdos de Diatta, mostró la sorpresa de su amigo al descubrir los privilegios del fútbol profesional: “Mouss, no me lo vas a creer, aquí toda la ropa es gratis”. Mientras Dembélé se adaptaba a un nuevo entorno y enfrentaba la frustración de no ser promovido al primer equipo, su amigo y confidente se mantuvo como su principal apoyo emocional.

El salto a la Ligue 1 marcó un punto de inflexión. Tras un traspaso fallido al Salzburgo, Dembélé debutó con el Rennes y pronto se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol francés. En 2016, su carrera dio un giro internacional al fichar por el Borussia Dortmund. Este cambio permitió el reencuentro de los dos amigos, ya que Diatta también se trasladó a Alemania para jugar en la reserva del club. En Dortmund, compartieron vivienda y rutinas, y establecieron reuniones familiares semanales para fijar objetivos y evaluar su progreso.

Hasta que un día, el sueño de Ousmane se hizo realidad en agosto de 2017, cuando el Barcelona lo fichó como reemplazo de Neymar. La presión mediática y las expectativas puestas en el delantero galó fueron enormes, y las lesiones comenzaron a complicar su trayectoria. Durante los seis años en el club catalán, Dembélé compartió vestuario con Lionel Messi, ganó tres Ligas y se proclamó campeón del mundo en 2018. Sin embargo, las dificultades físicas y las críticas de la prensa pusieron a prueba su fortaleza. En ese contexto, Diatta tomó la decisión de dejar su propia carrera futbolística para estar a su lado. “En el momento en que más me necesita, tenía que estar a su lado”, dijo.

La etapa en Barcelona también trajo cambios personales para Dembélé, quien conoció a su esposa y se convirtió en padre. Al final del verano europeo de 2023, el jugador que maneja ambos perfiles con una naturalidad pocas veces vista, decidió iniciar una nueva etapa en el Paris Saint Germain, motivado por el reto de conquistar la primera Champions League para el club parisino y por el deseo de estar más cerca de su familia. La influencia del presidente Nasser al-Khelaïfi y del entrenador Luis Enrique resultó decisiva en su elección. Adaptarse a París no fue sencillo, pero la presencia de Diatta y el entorno familiar facilitaron la transición.

La apuesta por el PSG resultó exitosa. Dembélé firmó una temporada histórica con 35 goles y 14 asistencias, y el 31 de mayo de 2025 se consagró al ganar la Champions League. Su actitud ante el triunfo refleja su carácter: “No creo que se levante todas las mañanas diciéndose: Soy campeón de Europa. Con él, es más bien: la Champions, está hecha, marcas una casilla. Eres feliz pero pasas a otra cosa”, relató Diatta.