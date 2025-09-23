El sentido mensaje de Messi para el nuevo ganador del Balón de Oro

Se terminó la etapa donde el Balón de Oro , quizás uno de los mayores premios individuales para un futbolista, aguardaban expectante por el resultado de la votación que tenían como máximos candidatos a Cristian Ronaldo y Lionel Messi . El tiempo pasó, y quienes fueron protagonistas de una gran etapa, hoy son espectadores.

El fútbol le abrió paso a una nueva generación de futbolistas que batallan por ser los mejores jugadores del mundo luego del reinado de los mencionados donde era una práctica casi imposible quitarles el reconocimiento. Durante la celebración realizada este martes en el Théâtre du Châtelet, Francia se conoció que el jugador del París Saint-Germain Ousmane Dembélé , se quedó con el galardón.

Al conocer la noticia, el astro rosarino que ganó ocho veces este reconocimiento, no dudó un segundo de lanzar en las redes sociales un mensaje de felicitaciones tras el logro conseguido. "Grande Ous!!!. Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés ", escribió Messi para su excompañero donde compartieron plantel en el Barcelona de España.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Hace algunas semanas el francés había hecho declaraciones importantes sobre la etapa que compartieron: “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado del suyo, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”.

Para cerrar agregó: “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de todo lo que hacía en el campo”.

Cómo les fue a los argentinos nominados al Balón de Oro

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, los dos jugadores argentinos nominados al Balón de Oro, ya conocen en qué puesto culminaron en la pelea entre los 30 candidatos a ganar el prestigioso premio individual que lo disputan los mejores jugadores de la temporada 2024/2025, galardón que entrega la revista France Football de París.

Los dos campeones del mundo tenían una complicada pelea por el premio ante jugadores de PSG, Barcelona, Real Madrid, entre otros. Lautaro, el máximo goleador de Inter en la temporada, fue finalista de la UEFA Champions League 2024/2025 en la que perdieron frente a PSG. Además quedaron en la segunda posición de la Serie A y fueron eliminados en semis de la Copa Italia.

Por otro lado, Mac Allister se consagró campeón de la Premier League por primera vez con Liverpool. En la Champions quedó eliminado en octavos de final frente a los futuros campeones y en la FA Cup se despidieron sorpresivamente en la tercera ronda.

image

Tanto el delantero como el mediocampista fueron campeones de la Copa América 2024 y fueron claves en las Eliminatorias para clasificar a la Selección Argentina a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Según publicaron de forma oficial, Alexis -en su primera nominación- culminó 22° y Lautaro, 20°, en su cuarta. Ambos superaron, entre otros, a Michael Olise (30°), Florian Wirtz (29°), Virgil van Dijk (28°), Declan Rice (27°), Erling Haaland (26°), Denzel Dumfries (25°), Fabian Ruiz (24°) y Jude Bellingham (23°). En el caso del bahiense, además de superar a Alexis, también superó a Serhou Guirassy (21°).

Luego de dos años, Dibu Martínez perdió en la categoría a mejor arquero

Emiliano “Dibu” Martínez se quedó esta vez con las manos vacías en la ceremonia del Balón de Oro ya que perdió en la categoría a mejor arquero del 2025. El Trofeo Lev Yashin quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma.

image

El arquero argentino, que juega en el Aston Villa de Inglaterra, había ganado el galardón en las dos ediciones previas (2023 y 2024). Dibu era el único argentino que quedaba con chances de ganar algún premio en la ceremonia principal, luego de que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaran fuera del Top Ten en la votación por el Balón de Oro 2025 que se entrega el mejor jugador de la temporada.

Donnarumma se quedó con el premio tras su gran temporada 2024-2025 con el PSG, en la que salió campeón de la Champions League, la League 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones de Francia. Actualmente, el arquero ataja en el Manchester City.

En el listado oficial, Martínez finalizó en la octava ubicación en la terna de los mejores arqueros del mundo. Fue superado por Jan Oblak (7°), David Raya (6°), Bono (5°), Thibaut Courtois (4°), Yann Sommer (3°), Alisson Becker (2°) y el ganador del premio, Gianluigi Donnaruma. Mientras que el portero argentino si logró superar a Lucas Chevalier (9°) y a Matz Sels (10°)