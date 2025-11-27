La llamativa revelación de Carlos Palacios sobre su presente en Boca y la relación con los hinchas

El jugador chileno dio detalles sobre su nivel futbolístico y la relación con los fanáticos del xeneize.

Boca mejoró notablemente su rendimiento en general mostrando una cara diferente a la que había mostrado en el inicio del año. Revirtió la imagen y consiguió meterse en la próxima Copa Libertadores y la fase definitoria del torneo Clausura entre otros rendimientos insoslayables.

Todos los jugadores han levantado su rendimiento por un motivo que pareciera no haber sido en vano: la llegada del mediocampista campeón del mundo Leandro Paredes fue un factor esencial para la mejora de gran parte del plantel. Sin embargo en esta mejora de rendimiento, todavía se espera un mejor nivel del chileno Carlos Palacios que llegó como una estrella luego de la insistencia que tuvo Juan Román Riquelme.

En las últimas horas el mediocampista habló con los medios de comunicación y se refirió al presente suyo en el equipo: "Ahora estoy muy tranquilo, con la felicidad que conlleva los resultados y la victoria. Obviamente tuve una estación (semestre) con altos y bajos , pero disfrutando de jugar y vestir esta camiseta".

Carlos Palacios y su buen momento en Boca.



Luego, con Olé sumó: "Estoy feliz, tranquilo, me vengo sintiendo con confianza, intentando mejorar. Y buscando hacer un mejor aporte. A cualquier jugador esta clase de partidos te motivan un poco más, te llaman la atención, así que bueno, espero ser mejor...".

En su relato se refirió a las primeras apariciones en el club: "Arranqué muy fuerte, me puse una vara muy alta. Me gustaría volver a jugar como al principio, pero es día a día. Ahora me siento mucho más tranquilo, con la confianza que me entregan acá y eso me ayuda. Trato de mejorar todos los partidos y ayudar con lo que me piden tanto el profe como mis compañeros".

Por otra parte el jugador se refirió a la relación con el hincha: "Siempre me sentí cómodo, sí sé que hubo un tiempo en que la relación con el hincha se quebró, pero siempre me trataron bien. Estoy feliz de estar acá".

"Pasó por un tema de confianza; tal vez me bajé anímicamente por todas las cosas que mencionaba recién. Me dolía que se me juzgara por cosas que no estaba haciendo, pero tranquilo y feliz, esperando retomar ese nivel, que es el que demostré en Colo Colo y por el que me compraron", dijo el jugador.

Quién es el exjugador de Boca que le debe miles de dólares al club y fue condenado por la Justicia

Un exfutbolista de Boca recibió un duro revés judicial luego de una demanda civil que realizó la institución por una deuda que aún mantiene a pesar de que se fue de la institución en 2022. La misma data de un préstamo que fue otorgado en 2019 para ayudar al deportista a comprar una vivienda.

Según se conoció, Agustín Almendra deberá pagarle a Boca 769.231 dólares por el préstamo que no fue devuelto previo a su polémica salida de la institución que tuvo un fuerte cruce con los dirigentes de la institución e incluso decantó en el apartamiento de los entrenamientos por un cruce que tuvo con Sebastián Battaglia durante su mando en la dirección técnica de la institución.

La decisión de la justicia contempla que deberá abonar el total mencionado "con más los intereses indicados en los considerados y las costas del juicio, dentro de los diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución". El jugador actualmente integrante del plantel de Racing deberá cumplir con el pedido expreso por la justicia.