Un ídolo de Boca defenestró a River con una frase lapidaria: "Está hecho pedazos"

El presente de Boca y River se revirtieron en comparación a los últimos años. Aquel elenco azul y oro que solía estar en la sombra de un millonario regular en su rendimiento, logró estar actualmente por encima de su máximo rival y goza de haberle ganado el último superclásico en La Bombonera por 2-0.

En ese contexto el exarquero Carlos Navarro Montoya se animó a hablar con dureza de la situación que atraviesa el equipo de Núñez: “ River está hecho pedazos. Cuando vos ves la imagen del entrenador, ves la imagen del equipo. Ves un equipo resignado porque el entrenador está resignado. Ves un equipo golpeado porque el entrenador está golpeado. Ves un equipo desorientado”.

Luego, en su diálogo con el streaming Picado TV, profundizó sobre su análisis sobre la situación del entrenador: “Cuando llegás a lo más alto como lo hizo Gallardo, muchas veces crees que lo otro no te puede pasar, y cuando te pasa es difícil desenvolverse por esas aguas”.

Mono.jpg El Mono Navarro Montoya

Adiós a los "héroes de Madrid": el plan que tendría Marcelo Gallardo para renovar el plantel

River necesita dar vuelta la situación deportiva que le toca atravesar a pesar de que su mal rendimiento no se trata de un problema económico ni que no tenga las posibilidades de contratar jugadores de jerarquía. Uno de los principales motivos es la falta de renovación en el plantel teniendo a un plantel con un gran número de "héroes de Madrid".

Marcelo Gallardo planea una renovación en el plantel que apuntaría directamente contra los históricos jugadores del plantel millonario por lo que tendrían que organizar su salida de la institución. Son cuatro futbolistas de esa camada los apuntados ya que vencen sus contratos a fines de diciembre: el más ruidoso es Enzo Pérez, quien regresó tras estar en Estudiantes de La Plata, pero también se irán Ignacio Fernández -posibilidades de volver a Gimnasia de La Plata, el Pity Martínez y Milton Casco.

Al igual que ellos, Miguel Borja y Federico Gattoni se irán libres ya que terminan sus vínculos. Otros que integran el plantel están en dudas: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio, Sebastián Boselli, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda.