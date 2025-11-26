Quién es el exjugador de Boca que le debe miles de dólares al club y fue condenado por la Justicia

En las últimas horas se conoció un fallo a favor del club en medio de una demanda por la deuda de un préstamo. Cuál es el monto.

Un exfutbolista de Boca recibió un duro revés judicial luego de una demanda civil que realizó la institución por una deuda que aún mantiene a pesar de que se fue de la institución en 2022. La misma data de un préstamo que fue otorgado en 2019 para ayudar al deportista a comprar una vivienda.

Según se conoció, Agustín Almendra deberá pagarle a Boca 769.231 dólares por el préstamo que no fue devuelto previo a su polémica salida de la institución que tuvo un fuerte cruce con los dirigentes de la institución e incluso decantó en el apartamiento de los entrenamientos por un cruce que tuvo con Sebastián Battaglia durante su mando en la dirección técnica de la institución.

La decisión de la justicia contempla que deberá abonar el total mencionado "con más los intereses indicados en los considerados y las costas del juicio, dentro de los diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución". El jugador actualmente integrante del plantel de Racing deberá cumplir con el pedido expreso por la justicia.

Fallo justicia Boca Almendra

No es Dybala: cuál es la figura mundial que suena en Europa para reforzar a Boca

La llegada de Leandro Paredes eclipsó al mundo Boca al dejar su carrera en Europa para volver al club de sus amores en medio de un gran presente futbolístico que le permitía, si así lo deseaba, continuar en la elite del fútbol mundial. Sin embargo le ganó el corazón que le pedía a gritos regresar con su familia a suelo argentino.

El campeón del mundo se plegó también a los arribos de Edinson Cavani y Ander Herrera, dos jugadores que brillaron en la cúspide del fútbol mundial siendo protagonista en los clubes que les tocó pasar por su carrera. En las últimas horas se encendieron los rumores de que un jugador de la talla de los nombres mencionados podría llegar al xeneize para reforzar el equipo del entrenador Claudio Úbeda.

En Italia surgió una noticia bomba que resonó y generó ilusión en los hinchas de Boca por la magnitud del futbolista que podría llegar. El prestigioso medio Corriere dello Sport afirmó que el elenco de La Ribera irá a la carga por el mediocampista Marco Verrati, de 33 años, que actualmente juega en el Al Duhail de Qatar.

Ander Herrera-Paredes-Verrati

Más allá de la información que trascendió en el viejo continente, no se han iniciado conversaciones formales ni se ha demostrado interés para concretar la llegada del futbolista que compartió con Herrera y Paredes en el París Saint-Germain.