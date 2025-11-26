Días y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa de la Liga

AFA dio a conocer cómo se van a disputar los cuatro partidos del próximo fin de semana en el torneo Clausura.

Este miércoles, AFA programó y dio a conocer los horarios y días de partido para la instancia de cuartos de Final del Torneo Betano Clausura 2025. A falta del duelo entre Lanús y Tigre, que jugarán esta noche en el cierre de los cruces de octavos, ya se conoce el itinerario para el próximo fin de semana.

El partido del Grana ante el Matador quedó postergado porque el último sábado el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino jugó la final de la Copa Sudamericana, en la que se impuso por penales sobre Atlético Mineiro en Asunción.

Si supera a Tigre en La Fortaleza, Lanús enfrentará en la siguiente instancia a Racing , que viene de eliminar a River .

Por el momento que atraviesa Boca y la calidad de juego que mostró Argentinos Juniors durante todo el año, el choque entre en xeneize y el Bicho en La Bombonera, que se disputará el domingo, asoma como el más atractivo de los duelos de cuartos.

Días y horarios confirmados

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre

17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)

21.30 Racing (3A) – Lanús (2B) o Tigre (7A)

Qué dice el reglamento

Como se detalla en la página oficial, la instancia de cuartos de final se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

Losada 2.jpg Losada viene de darle la Sudamericana a Lanús en los penales.

La Bombonera podría ser sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Tras asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca se ilusiona con que la final del máximo certamen continental se dispute en La Bombonera.

El estadio de Boca, una de las plazas históricas del fútbol sudamericano, aparece entre las alternativas que analiza la Conmebol para albergar el partido decisivo. Aun así, se mantiene como un rumor ya que no se realizaron inspecciones o se habló de forma oficial.

Teniendo en cuenta los requisitos exigidos por Conmebol para este tipo de eventos -capacidad mínima, certificación del campo de juego, conectividad, infraestructura y nivel de iluminación-, La Bombonera cumple con todos los parámetros solicitados.

Además, su historia aporta un valor simbólico relevante, ya que es el segundo estadio que más finales de Libertadores albergó (11), todas con Boca como protagonista. La última vez fue en 2018, cuando recibió el partido de ida ante River.

