Leverkusen mantiene su invicto en forma increíble y está en la final de la Europa League

Leverkusen y un final de partido épico

A falta de ocho minutos para el cierre, el arquero Mile Svilar salió mal en un córner y el defensor Gianluca Mancini se llevó puesto el balón, anotando en su propia puerta. Con ese gol ya le alcanzaba para clasificar al local, pero igual fue con todo en busca del empate y mantuvo la racha positiva mediante el tanto de Josip Stanisic en el minuto 96.

El registro de 49 partidos invicto es el más largo de la historia en el fútbol europeo, sumando todas las competencias oficiales que un equipo disputa al mismo tiempo.

En lo que va de la temporada, son doce las veces en las que el equipo de Alonso empata o gana después de cumplirse el minuto 90. Hasta ahora tiene marcados goles ante los siguientes rivales: 94' vs Bayern. 94' vs Qarabag. 94' vs Augsburgo. 91' vs Leipzig. 91' vs Stuttgart. 92' vs Qarabag. 93' & 97' vs Qarabag. 91' vs Hoffenheim. 90' vs West Ham. 97' vs Dortmund. 96' vs Stuttgart. 97' vs Roma.

En la final, el equipo de Xabi Alonso enfrentará al Atalanta, que derrotó 3-0 al Olympique de Marsella en Bérgamo, luego del 1-1 de la ida en Francia. El duelo entre Leverkusen y Atalanta será el miércoles 22 de mayo a las 16 de Argentina en el estadio Aviva de Dublín, la capital de Irlanda.