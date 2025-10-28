Pre Federal de básquet: mismo puntero, cambian los escoltas

Independiente de Neuquén le dio vuelta un partido complejo a Biguá en El Nido y se mantiene como único líder.

Julián Fedele fue el más constante en la ofensiva del Rojo. Foto: prensa Independiente de Neuquén

Quedan tres fechas en la fase regular del Pre Federal de básquet y solo resta saber el orden en el que terminarán los primeros cuatro y los últimos cuatro de la tabla. De cara a los playoffs, por ahora Independiente de Neuquén sigue mejor perfilado, porque tras ganarle a Biguá continúa como puntero y de los partidos que le quedan, dos son en casa contra Del Progreso y Pérfora.

El Rojo volvió a tener un mal comienzo y se recuperó en El Nido. Biguá había empezado mejor y le sacó ventaja de doble dígito de la mano de Benjamín Loncón (13) y Josué Santillán (10). Sin embargo, Independiente reaccionó en el complemento, como lo había hecho el viernes frente a Deportivo Roca. Joaquín Marcón (foto archivo) fue la gran figura del equipo de Andrés García con 26 puntos y 9 rebotes, acompañado por Gino Veronesi (15) y Julián Fedele (10).

El primero de los escoltas es Pacífico, que debió recurrir al tiempo suplementario para vencer a Centro Español por 97 a 90. El Deca estuvo arriba en la mayor parte del juego con Gustavo Maranguello (24), Lucas Romera (22) y David Véliz (14) como abanderados.

Emilio Santana (30) tuvo una gran noche desde lo individual para la visita y, con un doble suyo, la historia se fue a tiempo extra, donde Sebastián Godoy Vega (9 puntos y 9 rebotes) fue determinante con un triple y un doble.

A la segunda posición también se subió Pérfora, que corrió de atrás todo el partido y se lo dio vuelta a Deportivo Roca en los dos minutos finales. Un doble de Santiago Candia (15) y los libres de Julián Ruiz (14) revirtieron el marcador para el Verde, que se impuso 79 a 76 para lograr su octava victoria en el campeonato.

Nahuel Vicentín (18) fue el máximo anotador de Pérfora, mientras que otra vez quedó demasiado solo Adolfo García Barros (26 y 8 rebotes en el local).

En un duelo clave por la parte baja de la tabla, Del Progreso remontó el partido en el segundo tiempo ante Atlético Regina y lo venció 83 a 78. Facundo Marcilla (22), Jorge Coronado (15), Martín Alcoleas (15), Martín Pamich (11) fueron los destacados en el local.

Regina estuvo arriba hasta el tercer parcial con Marcos Leal (20) como goleador, pero solo lo acompañó Manuel Navarro (16) y se quedó sin respuestas en el cierre.

La acción seguirá el viernes cuando Regina reciba a Pacífico, Español haga lo propio ante Roca, Pérfora sea local de Biguá y el puntero Independiente reciba a Del Progreso.