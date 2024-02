Riquelme volvió a bancar a Pol Fernández: "Es el mejor jugador de nuestro equipo en el campeonato"

Juan Román Riquelme no dio muchas declaraciones desde que se convirtió en presidente de Boca , en las elecciones donde superó a Andrés Ibarra y Mauricio Macri . En esta ocasión, tras la victoria del Xeneize frente a Central Córdoba en La Bombonera , opinó sobre una de las polémicas de la semana.

Por otra parte, los símbolos de Boca también suelen recibir reclamos mediante las redes sociales. Riquelme no es ajeno a ello y manifestó su opinión en diálogo con TNT Sports , donde volvió a defender a los dos futbolistas como ya lo había hecho en otras ocasiones.

Riquelme opinó de los silbidos en La Bombonera

"Respeto al hincha, lo quiero, lo adoro, es parte de mi vida, pero tenemos claro que lo único que opinamos, es de fútbol. Yo si llevo al auto al taller, no le digo al mecánico cómo tiene que hacer, lo mismo al panadero cómo tiene que hacer el pan. Pero ellos opinan de fútbol”, declaró.

"Para mí, Pol Fernández viene siendo el mejor jugador de nuestro equipo en el campeonato. Contra Sarmiento y Tigre jugó un gran partido, contra Defensa y Justicia nuevamente. Para que Campuzano se sienta cómodo es porque él lo hace bien. Es el jugador más inteligente que tenemos”, manifestó sobre el mediocampista.

"POL FERNÁNDEZ ES EL MEJOR JUGADOR DE NUESTRO EQUIPO DESDE QUE EMPEZÓ EL CAMPEONATO"



Juan Román Riquelme se refirió a los refuerzos que llegaron y destacó el nivel del volante de Boca

En cuanto a Fabra, Riquelme dijo: "Es un jugador que lleva 9 años, mucho tiempo en el club, sabe muy bien que lo queremos mucho. Si miramos un poco, empezó a ser titular cuando llegamos al club. Antes no jugaba. Es de esos jugadores que es único: hacen que te quieran mucho y hay otros que no les gusta, esos son los diferentes”.

"Cuando hace un gol como vs Rosario Central en Vélez o vs Gimnasia de La Plata para que ganemos un título, que la baja de pecho y le pega tres dedos y nos preguntamos cómo es eso, o el torneo que ganamos que se la da a Benedetto para que la empuje, y contra Tigre en una final que la clava en el ángulo”, agregó sobre el lateral izquierdo.

Riquelme volvió a defender a Frank Fabra y Pol Fernández

“Lo que pasa es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas no tanto porque no le gusta mucho andar en la tele. Sabemos que comete errores como todos, quiere mucho a nuestro club y confiamos en él”, volvió a respaldar al colombiano.

El flamante presidente del Xeneize adjudicó las críticas a la opinión de la TV: "La gente repite mucho lo que dicen en la TV. Antes no había tanta prensa cuando nosotros jugábamos. No se hablaba tanto. Hoy desde 8 AM hasta 12 de la noche hablan... y hay gente trabajando que escucha y escucha y después repiten”.

“Es divertido: cuando la gente te cuestiona hay que demostrar que sabés jugar a la pelota. No es fácil tomarlo de esa manera, ojalá que nuestros jugadores puedan lograr eso y que nuestra gente a muchos jugadores como Pol Fernández que nos regaló muchos títulos, podamos reconocerles mucho más”, concluyó Román.

Con dos victorias y tres empates, Boca continúa invicto en la Copa de la Liga Profesional, uno de los certámenes que protagonizará el Xeneize en el semestre, además de la Copa Sudamericana. Riquelme necesita una buena actuación en ambos para respaldar el inicio de su gestión.