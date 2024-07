Vergüenza en los Juegos Olímpicos: le robaron a la delegación argentina en París

En cuanto a lo deportivo, relató que "estamos en un Juego Olímpico no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar. Nunca nos dijeron que se estaba revisando una jugada . El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho la página oficial puso el partido 2 a 2. Ellos suspenden por la seguridad y después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad empezamos a notar cosas. El árbitro nunca nos dio explicaciones".

Sobre los reiterados ingresos del público, que obligó a parar siete veces el partido, Mascherano agregó: "nos tiraron un millón de cosas. No me pasó nunca que en un partido de este nivel se pare siete veces. Nunca me pasó que falle tanto la seguridad. El segundo tiempo no se jugó. No tengo una explicación para los jugadores. No se qué es lo que pasó. Más allá del fuera de juego, no me parés el partido una hora y media, dejame seguir con el envión".

Según contó el excapitán de la selección nacional, la delegación argentina sufrió un robo en el entrenamiento previo al encuentro disputado en Saint Ettiene. "Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron en los bolsos. A Thiago Almada le faltaban un reloj, anillos. No quisimos decir nada, pero bueno, ya está. Creo que no sirve de nada, obviamente tampoco nos gusta que pasen estas cosas. No queremos que nos beneficios ni tampoco que nos tomen el pelo como hoy. Vamos a dar vuelta la página, quedarnos con las cosas positivas del equipo. Buscaremos las dos victorias que necesitaremos para clasificar", declaró el DT.

Embed Javier Mascherano, DT de Argentina: "AYER ENTRARON AL ENTRENAMIENTO Y NOS ROBARON. A THIAGO ALMADA LE FALTABAN RELOJ, ANILLOS Y TODO. No quisimos decir nada" pic.twitter.com/vToMbYQN6y — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2024

El terrorismo islamista es la mayor preocupación antes de los Juegos Olímpicos

El terrorismo islamista es la principal preocupación de seguridad antes de los próximos Juegos Olímpicos de París, dijo el jefe de la policía de la capital francesa, Laurent Núñez.

Francia se encuentra en su nivel más alto de alerta de seguridad ante la llegada de los Juegos, y el país se prepara además para unas elecciones legislativas anticipadas a finales de junio.

Las autoridades francesas también frustraron recientemente un atentado contra un estadio deportivo en otra ciudad.

"El terrorismo islamista sigue siendo nuestra principal preocupación", dijo Núñez en una rueda de prensa realizada siete semanas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que tendrá lugar el 26 de julio a orillas del río Sena.

“Todavía no existe una amenaza clara contra los Juegos y nuestro país, pero me gustaría recordarles que a finales de mayo fueron detenidos en Saint-Etienne dos individuos que tramaban un proyecto dirigido directamente contra los Juegos Olímpicos”, puntualizó.

"La amenaza terrorista sigue siendo tan importante como la amenaza de protesta que representan los grupos ecologistas radicales, la ultraizquierda y el movimiento propalestino", agregó Núñez.

El mes pasado, un checheno de 18 años fue detenido en la ciudad de Saint-Etienne, sospechoso de planear un atentado en nombre del Esta