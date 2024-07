La bronca de Riquelme cuando le preguntaron si traerá más refuerzos para Boca

Boca Juniors vive una situación muy compleja en horas al duelo que deberá afrontar contra Independiente del Valle por los playoffs de la Copa Sudamericana, ya que en un tremendo escándalo los refuerzos no fueron habilitados por una desprolijidad de la dirigencia, y en ese contexto el presidente Juan Román Riquelme salió a dar la cara por lo sucedido.

El mandatario de la institución brindó una conferencia donde echó luz a la situación y dejó ver cuál fue la situación por la que los flamantes fichajes realizados en el último mercado de pases no podrán estar a disposición para el choque en Ecuador. Pero allí también le consultaron sobre la posibilidad de sumar más refuerzos, y JRR dejó una respuesta picante.

En una charla con periodistas donde esclareció la cuestión sobre el escándalo de la no autorización de los refuerzos, también le preguntaron a la máxima autoridad del club si seguirán activos en el mercado de pases, cosa que al parecer no le gustó mucho y lo dejó ver en su respuesta.

“¿Cuánto querés que traigamos? No, ustedes hablan... Eso háganse cargo ustedes. Los que hablan de muchos nombres sos vos todos los días. Nosotros ya hemos gastado mucho dinero y lo hacemos con gusto, con mucho placer porque es lo que tenemos que hacer, y lo hacemos convencido”, disparó tajantemente Riquelme.

Luego, bastante molesto por la situación, completó: “Si tenemos que incorporar, lo haremos. Y si no tenemos que incorporar, no lo haremos. Hacemos las cosas normales como siempre. Pero después que vos digas ‘se habla’. Se habla no, lo hablan ustedes. Estamos muy contentos de los chicos que llegaron”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1813249634162049083&partner=&hide_thread=false "HUBO UN TEMITA CON EL TEMA DE LOS HORARIOS"



Juan Román Riquelme explicó el error administrativo de Boca que no le permitió anotar a los refuerzos para la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/DOpiLzfhVT — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2024

Otra cuestión con la que se mostró enojado fue con los comentarios acerca del nivel de los jugadores: “Hace dos meses Saralegui era el mejor número 8 del fútbol argentino, a Pol Fernández lo tiraban al tacho de basura. Así vivimos. Tenemos un buen equipo, mañana vamos a competir bien. La gente tiene que estar segura que vamos a competir bien”.

Riquelme habló acerca de la no inscripción de los refuerzos

Después de conocerse que el club no podrá contar con los refuerzos por un error dirigencial, Juan Román Riquelme habló con los medios en la previa del viaje de Boca a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1813026417715638432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1813026417715638432%7Ctwgr%5E635fff747428f8c4fed44d3580e6ffa0e8230ece%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fboca-no-inscribio-los-refuerzos-tiempo-y-no-podra-utilizarlos-la-copa-sudamericana-n1128758&partner=&hide_thread=false El Club Atletico Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la CONMEBOL ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de… pic.twitter.com/Dr6p4azjwy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 16, 2024

Allí, contó: "Hubo un temita con el tema de horarios. Estábamos tranquilos de que podíamos presentar la lista hasta las siete de la tarde de Asunción, que sería las ocho de la noche nuestra. Mandamos el mail 7:43 de la tarde y al final no era así. Era a las siete de la tarde nuestra, a las seis de la tarde de Paraguay, por lo que nos dijeron”.

“Esa es la realidad y nada más que eso. Ahora a pensar en el partido que tenemos mañana, con mucha ilusión porque tenemos buen plantel y vamos a hacerlo de la mejor manera", completó el asunto el presidente.