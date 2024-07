La insólita explicación de Juan Román Riquelme sobre el papelón de Boca y los refuerzos

Después de conocerse que el club no podrá contar con los refuerzos por un error dirigencial , Juan Román Riquelme habló públicamente con los medios en la previa del viaje de la delegación de Boca a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle en 16avos de final de la Copa Sudamericana.

"Hubo un temita con el tema de horarios. Estábamos tranquilos de que podíamos presentar la lista hasta las siete de la tarde de Asunción, que sería las ocho de la noche nuestra. Mandamos el mail 7:43 de la tarde y al final no era así. Era a las siete de la tarde nuestra, a las seis de la tarde de Paraguay, por lo que nos dijeron. Esa es la realidad y nada más que eso. Ahora a pensar en el partido que tenemos mañana, con mucha ilusión porque tenemos buen plantel y vamos a hacerlo de la mejor manera", dijo el presidente de Boca.

Además de informar lo ocurrido pero sin reconocer el error, Riquelme volvió a atacar a los periodistas. "Hace 2 meses Saralegui decían que era el mejor 8 del fútbol argentino y a Pol Fernández lo tiraban al tacho de basura. Así vivimos. Tenemos un buen equipo. Mañana vamos a competir bien, la gente tiene que estar segura con eso. Vamos con ilusión de que vamos a jugar bien y a ganar. Después acepto todo lo que hablan, pero repito, Saralegui hace 2 meses era una maravilla y Pol Fernández no podía jugar más, lo retiraron. Ahora Pol Fernández aprendió a jugar la pelota de nuevo y Saralegui no sirve más, no pasa nada. Es así nuestro club", agregó.