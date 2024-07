La lluvia de memes contra Riquelme por no llegar a tiempo a inscribir a los refuerzos de Boca

La noticia de que por un error administrativo Boca no pudo anotar a sus refuerzos generó todo tipo de reacciones en las redes.

Todo comenzó el lunes por la noche cuando el club Xeneize no presentó a tiempo la lista de buena fe a la Conmebol, lo que impidió la habilitación de los jugadores Gary Medel, Milton Giménez, Brian Aguirre y Tomás Belmonte. Este error se debió a una confusión en la dirigencia de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, quien estaba tratando de cerrar el fichaje de Federico Vera hasta el último momento. Al no concretarse este refuerzo, se decidió enviar la lista con los cuatro cambios, pero ya era demasiado tarde.

"La lista llegó una hora tarde", explicaron desde la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. Esta demora provocó que los refuerzos no pudieran ser inscritos para el partido crucial en Quito. El plazo para presentar la nómina era el viernes a las 18 horas de Paraguay, donde hay una diferencia horaria de una hora menos respecto a Argentina.

Memes 2.jpg Los memes del error de Boca

Ante este insólito error, los hinchas de Boca no tardaron en expresar su bronca en las redes sociales, y los memes no se hicieron esperar. Las críticas se centraron en la dirigencia del club y en la falta de previsión que llevó a esta situación. "No tiene nombre. Es un papelón sin precedentes. Insólito, increíble", comentó uno de los usuarios en Twitter.

La situación se agravó cuando Boca demoró la presentación de la lista de convocados para viajar a Ecuador. Lo habitual es que el club informe la nómina dos días antes del partido, pero esta vez no fue así, lo que generó incertidumbre y especulaciones sobre posibles problemas con los futbolistas.

Finalmente, el club emitió un comunicado en su página web oficial, explicando la situación: "El Club Atlético Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la Conmebol ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países. Por esta razón, los cuatro jugadores nombrados no formarán parte del repechaje contra el Club Independiente del Valle".

A pesar de este intento por aclarar los hechos, la explicación del club no convenció a muchos, y la falta de claridad sobre la "cuestión de diferencia horaria" añadió más confusión. "Como siempre queremos informar a todos con la verdad con el fin de compartir el día a día de los movimientos de nuestro Club. Un gran saludo para todos", concluyó el comunicado.