Destino de lujo: Bariloche ya es más cara que Tokio y Dubai

El resultado ubicó a la ciudad de Río Negro como la más cara del país, y en el top ten mundial. Y para hacer el cálculo de costos, no se tomó la cotización del dólar oficial, que hubiera dado números mucho más altos, sino la del dólar MEP.

En contraste, otro destino nacional famoso en todo el mundo se ubicó como el más competitivo y accesible del país: Iguazú.

Bariloche-cataratas.jpg En contraste con Bariloche, el informe ubicó a Iguazu y sus Cataratas entre los destinos más "competitivos" y accesibles del mundo.

El ránking, que en realidad ubica en lo más alto a los lugares “más competitivos” y accesibles ubicó a la ciudad misionera de las Cataratas por delante de sus pares argentinos Córdoba (puesto 9), Mendoza (10), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11) y Salta (12).

Bariloche apareció entre las últimas, en el puesto 22 a nivel global superando a varios destinos célebres por sus altos costos, como la capital japonesa.

Los precios en Bariloche y otros destinos del país

El informe desglosa la competitividad de los distintos destinos en los distintos componentes de la canasta básica turística que formularon.

Ahí, siempre en base al dólar MEP, Bariloche ocupa el top 10 de las ciudades más caras en 4 rubros: está octava entre las más caras en hotelería, quinta en la canasta de indumentaria, décima en bienes turísticos, y sexta en city tours.

Otra ciudad argentina que integra un top 10 de las más caras es Mendoza, que el puesto 9 en gastronomía.

Bariloche4-hotel.jpg La noche de hotel de Bariloche, en promedio, cuesta U$S 249, muy por encima de lugares como Buenos Aires (U$S 76) y Córdoba (U$S 68).

En hotelería, el valor promedio de los destinos argentinos por una noche en un cuatro estrellas para una persona es de u$s 101,5.

Nuevamente, la más barata es Iguazú, con u$s 62 dólares la noche, seguida por Mendoza (u$s 63), CABA (u$s 68), Córdoba (u$s 76) y Salta (u$s 95). Como se ve, todas están por debajo de la media nacional. ¿Qué factor empuja el promedio? Bariloche, donde la noche cotiza a u$s 246. Notorio.

La ropa más cara, en Argentina

En cambio, a la hora de salir a comprar ropa, no hay diferencias tan marcadas entre los destinos nacionales. Allí, todos aparecen entre los más caros del mundo. Primera aparece Bariloche, seguida por Salta en el puesto 6, Iguazú en el 7, Mendoza en el 8, Córdoba en el 9 y CABA en el 11.

La canasta de indumentaria que tomó en cuenta el relevamiento incluyó marcas destacadas que se pueden conseguir en cualquier parte del mundo: un jean Levi's, anteojos Ray Ban, un par de zapatillas Nike, y una chomba Lacoste.

Lo más caro se ve en Montevideo, seguida por Dubái, Shangai y Ciudad de México. Pero quinta en la lista global aparece Bariloche, con un costo promedio de u$s 582 para esta canasta, a la par de Salta.

Iguazú, ciudad fronteriza, ofrece los mismos artículos por u$s 581, al igual que Mendoza y Córdoba, y en CABA se consiguen por u$s 577.

El cubierto en un restaurante

En gastronomía la encuesta tomó como referencia el costo de un almuerzo en tres restaurantes céntricos de cada ciudad, tomando uno caro, uno intermedio y uno barato.

El promedio del país, a dólar MEP, es de u$s 20,90. Salta, famosa por sus empanadas -entre muchos otros manjares-, se luce como la ciudad más barata del mundo para comer, con un cubierto de u$s 12.

Le siguen Córdoba (u$s 14), Iguazú (u$s 17), Bariloche (u$s 21), CABA (u$s 28) y Mendoza (u$s 34), que como se dijo, en este rubro llega al top ten mundial.

Bariloche3-restaurant.jpg Con el cubierto a U$S 21, Bariloche aparece como más barata que Buenos Aires y Mendoza en gastronomía.

También se evaluaron los costos de una serie de productos básicos que suelen consumir los turistas: una botella de agua, una coca, dentífrico, papel higiénico, desodorante, shampoo y chocolate.

Aquí, Buenos Aires, Mendoza, Salta, Iguazú y Córdoba aparecen alineadas en el mismo monto: para conseguir esos artículos hacen falta u$s 17. Otra vez lejos, aparece Bariloche, donde por esta canasta hay que gastar u$s 4 más.

Paseos y taxis

Los city tours son un servicio específico de la actividad y en este segmento, la ciudad misionera vuelve a destacarse no sólo como la más accesible entre las argentinas, sino también en el mundo.

El costo promedio para un recorrido es de u$s 5. Considerando que tiene una de las Maravillas del mundo, no está nada mal.

Siguen Salta (u$s 12), Mendoza (sexta, con u$s 17) y Córdoba (u$s 20). Bastante más lejos aparece la CABA (u$s 28) y mucho más Bariloche, con un costo promedio de u$s 45 por paseo.

Bariloche2-citytour.jpg City tour en Bariloche: en este rubro la ciudad rionegrina es sensiblemente más cara que otros tradicionales destinos argentinos.

Los taxis de Salta y Mendoza son los más baratos, a u$s 2. CABA se ubica quinta con u$s 4, al igual que Córdoba y Bariloche. En este segmento Iguazú se convierte en la ciudad argentina más cara, con un valor promedio de u$s 8.

Museos y espectáculos

En este segmento, las ciudades argentinas se agrupan entre las más baratas del planeta y Bariloche comparte con Mendoza, Córdoba e Iguazú un ticket de U$S 2. CABA ofrece los accesos a un promedio de u$s 4, y Salta es la más cara, con u$s 5.

En espectáculos, Bariloche se luce como la más barata del mundo, y esta vez en soledad. Con un costo de u$s 4, aventajha a Salta (u$s 5), Córdoba (u$s 6) y Mendoza (u$s 8). Más lejos siguen CABA (u$s 12) e Iguazú (u$s 13).