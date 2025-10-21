Se lo quieren llevar: el Colo Barco la rompe en su club y despertó interés en un equipo mega gigante de Europa

El futbolista surgido en Boca es seguido por un club de la elite por su presente futbolístico y prepararían una oferta millonaria para comprarlo.

Valentín Barco brilla en el Racing de Estrasburgo que milita en la Ligue 1 de Francia y es uno de los jugadores destacados que tiene el plantel que este viernes empató 3-3 ante el París Saint-Germain y se ubica en la tercera posición de la liga por detrás de su último rival y el líder Olympique de Marsella.

El lateral derecho surgido en Boca , lugar donde se fue envuelto en polémica, brilla con su nivel futbolístico y lo dejó en claro con una jugada en particular que desató elogios a nivel mundial con un pase filtrado a un compañero que terminó siendo un gol necesario para contribuir con el marcador. Debido a las buenas actuaciones, un gigante europeo sigue los pasos del futbolista con atención.

Se trata del histórico Bayern Múnich , dirigido por el exjugador y entrenador Vicent Kompany, que tiene en carpeta al defensor habilidoso con buena proyección para el ataque. Según se conoció a través de información del medio TZ München , hay ojeadores que ya han hecho un análisis y participaron de varios partidos en los que jugó para el Racing de Estrasburgo.

Valentín Barco-PSG

Cabe recordar que el club activó la cláusula de compra obligatoria por lo que el Colo tiene contrato con su actual club hasta 2029, y es por eso que para poder negociar una salida previa a la fecha pactada, debería abonar 40 millones de euros por su ficha. El conjunto bávaro no descarta enfrentar una negociación para quedarse con el jugador nacido en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Quien festeja una posible operación es Boca, quien debido al mecanismo de solidaridad por haber sido club formador puede quedarse con un porcentaje de la operación. Si se concreta la oferta, le podrían ingresar 300.000 dólares al xeneize.