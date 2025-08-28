Siempre Messi: el '10' metió un doblete para darle la victoria y el pase a una nueva final al Inter Miami

Messi volvió a jugar tras una lesión y marcó su presencia con dos tantos ante Orlando City para pasar a la final de la Leagues Cup.

Está imparable . Los 38 años de Lionel Messi son tan solo un número que en materia futbolística es contrarrestado con un alto nivel deportivo puesto a prueba en el Inter Miami . Luego de una lesión que lo marginó de algunos partidos, el astro rosarino volvió a jugar y causó estragos ante Orlando City.

El efecto fue inmediato en el equipo que entrena Javier Mascherano ya que el astro rosarino se destacó en el complemento con dos goles que revirtieron un 0-1 y terminaron siendo la clave para dar vuelta el resultado y conseguir la victoria que más tarde sellaría Telasco con un tanto para estampar el 3-1.

El primero de los tantos convertidos por el capitán de la Selección y Las Garzas fue desde el punto de penal a los 76 minutos de partido cuando el rival mantenía la diferencia pero tenía un jugador menos en cancha producto de una expulsión. Casi diez minutos más tardes Messi combinó con el lateral Jordi Alba y quedó mano a mano con el arquero Gallese para estampar el 2-1 transitorio que le otorgaba el pase a la final de la Leagues Cup.

Se despide: Messi confirmó que contra Venezuela será su último partido oficial en Argentina con la Selección

Lionel Messi dijo lo que nadie quería escuchar. En medio de los rumores que aparecieron en el mundo del fútbol y que se consolidaron por una cuestión lógica de la edad del astro rosarino, el atacante confirmó que el próximo partido ante Venezuela por Elimminatorias Sudamericanas será el último encuentro oficial que jugará de local en la Argentina con la Selección.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo Messi tras ser consultado sobre su continuidad en la Selección argentina luego de convertir un doblete para la victoria 3-1 del Inter Miami ante Orlando City que lo metió en la final de la Leagues Cup. Sin embargo el jugador no hizo referencia a su futuro en el seleccionado de cara al 2026 por lo que se considera que será una posibilidad concreta que lo dispute .

En su relato agregó Messi: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.