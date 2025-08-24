⁠La sorpresiva frase de Javier Mascherano tras el empate del Inter Miami: "No soy tan..."

El Inter Miami no se puede despegar de Messi y cada vez que el '10' está afuera de la cancha el resultado para el equipo no es agradable y termina siendo mediocre para el equipo que busca ser un protagonista fuerte de la Major League Soccer (MLS). Este sábado el equipo volvió a demostrar que cuando no está el capitán todo se vuelve cuesta arriba.

El empate 1-1 ante DC United trajo consigo una frase fuerte del entrenador Javier Mascherano que habló con la prensa para responder las preguntas de los periodistas. Previo a la confesión se refirió al partido:" Fue un tiempo para cada uno, la primera parte DC nos superó, tuvieron la intensidad y los dejamos jugar. En el segundo tiempo el equipo mejoró, jugamos en campo rival desde el principio ", dijo y agregó sobre la rotación: " No es fácil cuando haces una rotación como la de hoy , tengo que agradecerle a los chicos que lo intentaron hasta el final".

"Los cambios ayudaron al equipo, el sentimiento es que si entrábamos en el primer tiempo con la misma intensidad, podíamos ganar el partido ", agregó y sumó sobre el equipo: "Hemos llegado a instancias finales de Champions, Leagues Cup y nos ha tocado la bendición de competir en el Mundial de Clubes, ahora dependerá de nosotros como ir gestionando ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOleUSA/status/1959470064987771067&partner=&hide_thread=false MASCHERANO: "NO SOY TAN IMPORTANTE"



El DT de Inter Miami habló tras el empate ante DC United y ya palpitó el cruce de semis de Leagues Cup ante Orlando City, en el que no podrá estar en el banco de suplentes. pic.twitter.com/FuQ4LwzUjU — Olé USA MEX (@DiarioOleUSA) August 24, 2025

Ya en continuidad con el mensaje, Mascherano habló sobre la suspensión que recibió por lenguaje ofensivo y lanzó una llamativa frase que resonó en Las Garzas: "No soy tan importante, estoy para ayudarlos, trataremos de preparar en estos tres días el partido de Orlando, cuento con un muy buen cuerpo técnico, hay vida después de mí".

Los planes del equipo a futuro

"Hemos recuperado a varios jugadores, lo que deseamos es tener a todos los jugadores para esta parte de la temporada". Luego el DT se refirió a la rotación:"Creíamos que este era el partido para hacer la rotación, vamos a necesitar de ellos y tienen que tener ritmo de juego".

"Venimos a buscar los tres puntos, lamentablemente nos llevamos uno, pero ahora a pensar en el miércoles", sumó. Por otra parte el entrenador se hizo eco del golazo de Baltasar Rodríguez que le dio el empate: "Contento por Baltasar, había tenido alguna molestia durante la semana, le dimos minutos para ver cómo se sentía, fue bueno que haya terminado bien".