¿Viaja Messi? La Selección argentina prepara una gira por destinos particulares pensando en el próximo mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó cuáles serán los destinos que visitará la Selección en octubre y noviembre.

La Selección argentina aseguró su pase al próximo mundial con una actuación insoslayable en las Eliminatorias Sudamericanas que lo metió en el certamen ecuménico varias fechas previas al final del certamen. El deseo es llegar de la mejor manera y es por eso que piensa más allá de las etapa de clasificación que terminará en septiembre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer detalles de los amistosos que prepara la Scaloneta para octubre y noviembre con destinos particulares y rivales que aún se tienen que confirmar pero tendría algunas novedades inesperadas. Para la tristeza del público local se conoció que la gira será en el exterior por lo que la fecha FIFA de Eliminatorias podría ser el último duelo de local previo a la cita mundialista.

Según se conoció, la primera gira del combinado nacional será entre el 6/10 y el 14/10 y con cita en Estados Unidos, donde actualmente reside el capitán Lionel Messi , con rivales y sedes a definir . Más allá de la falta de confirmación, en uno de los primeros encuentros de la primera etapa de la gira podría ser contra Venezuela, a quien enfrentará en la doble fecha de cierre por las Eliminatorias.

Selección-Arg

Ya en noviembre el seleccionado saldría lejos del país con destinos particulares. Visitará Luanda, Angola y a Kerala, India, con partidos que podrían programarse para días entre el 10 y el 18, con rivales y sedes también a definir.

Aseguran que el próximo será el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina

El fin de una era cargada de gloria va llegando a su fin. El próximo 4 de septiembre, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Más Monumental en lo que puede ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

La posibilidad de que el capitán dispute por última vez un partido por los puntos en la Argentina no es un simple rumor, debido a que el calendario de Eliminatorias marca que, después de enfrentar a la Vinotinto, la Albiceleste no volverá a jugar de manera oficial en el país durante 2025.

El siguiente cruce como local en un certamen oficial está previsto recién para 2027, lo que alimenta la versión de que Messi se despedirá en el Monumental de los encuentros competitivos con la Selección argentina en condición de local.

Messi 2

Aunque el jugador del Inter Miami no anunció públicamente su retiro, hay señales que apuntan a que el Mundial 2026 será el gran cierre de su etapa internacional. En este contexto, el duelo ante la Venezuela se presenta como la oportunidad para que el público argentino le brinde una última ovación oficial, antes de encarar los últimos compromisos rumbo a la Copa del Mundo y, eventualmente, partidos amistosos el próximo año.

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela a las 20.30 en el Estadio Más Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre a las 20, en el marco de la última jornada de eliminatorias.