Un caradura: la insólita publicación de Moretti tras la clasificación de San Lorenzo

Marcelo Moretti no tiene miedo al ridículo. Después de salir en un video recibiendo una coima para que un chico de inferiores tuviera minutos en su categoría, no solo negó su culpabilidad, sino que ahora salió a festejar la clasificación de San Lorenzo a semifinales de la Copa de la Liga , luego de eliminar por penales a Argentinos Juniors el último lunes.

Además, felicitó al equipo por superar las adversidades: "Felicitaciones al plantel por este triunfo ante todas las dificultades".

Moretti había solicitado una licencia en su cargo el 8 de mayo, dejando en su lugar a Julio Lopardo como interino. Su alejamiento se da en medio de una crisis institucional, luego de que una cámara oculta lo mostrara recibiendo un fajo de dólares de María José Scottini, en un caso vinculado a los juveniles del club. Actualmente, el dirigente enfrenta múltiples causas judiciales por este escándalo.

moretti.webp

El plantel cobró una parte de los salarios adeudados

Los jugadores de San Lorenzo decidieron no entrenar la semana pasada por la falta de pago de sus sueldos. Los futbolistas de más experiencia tuvieron que ayudar a los más jóvenes, que si no cobran no comen. Además, el plantel se hizo cargo de cuestiones como los desayunos y otros temas logísticos que normalmente son resueltos y costeados por los clubes.

AFA envió dinero para destrabar el conflicto, pero los actuales dirigentes de San Lorenzo, a los que nadie votó pero quedaron en cargos de responsabilidad por el hecho de corrupción de Moretti, pasaron el CBU de una cuenta embargada, por lo cual la plata quedó sin poder ser transferida.

Recién esta semana, después de ganarle al Bicho, entró una parte de los derechos de televisión que el Ciclón cobró por adelantado para hacer frente a una parte de la deuda.

Se define el torneo

San Lorenzo será local de Platense el domingo a las 16 en el Nuevo Gasómetro, en la segunda semifinal de la Copa de la Liga. El Calamar viene de eliminar a Racing y a River, los dos favoritos al título, en condición de visitante.

La otra llave se disputará el sábado a las 18:30 en Avellaneda entre Independiente y Huracán.

La final se disputará el domingo 1 de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.