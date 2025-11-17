Ensalada fresca de cerezas, queso azul y almendras

Aprovechando la temporada de cerezas, una receta rica, fresca y fácil de hacer. Una ensalada diferente y deliciosa.

Las esquinas de la región comienzan a mostrar las primeras cerezas de la temporada. Las hay de diferentes variedades y tamaños y combinadas con queso azul, almendras y albahaca forman una receta extraordinaria.

200 g de Queso azul

hojitas de albahaca fresca

sal

pimienta

aceite de oliva





cerezas©iStock.jpg.webp Deliciosas cerezas para utilizar también en ensaladas. Istock

Desarrollo

Cortar las cerezas en mitades sacando los carozos y poner en una ensaladera o plato.

Por otro lado, partir las almendras y tostar con sal en una sartén caliente sin que se quemen.

Retirar y reservar.

Agregar pedacitos de queso azul a las cerezas, las almendras, aceite de oliva, sal y pimienta.

Sumarle las hojas de albahaca, disfrutar y salir de la monotonía de las ensaladas de siempre.

¡A disfrutar!

cereza.mp4

Curiosidades de las cerezas

1. Dos grandes tipos de cerezas

Cerezas dulces (Prunus avium): Perfectas para comer frescas. Ejemplo: la famosa cereza Bing.

(Prunus avium): Perfectas para comer frescas. Ejemplo: la famosa cereza Bing. Cerezas ácidas (Prunus cerasus): Usadas en mermeladas, pasteles y productos horneados. Ejemplo: la variedad Montmorency.

2. La leyenda del origen del nombre

El nombre "cereza" proviene de la ciudad de Cerasus (actual Giresun, Turquía), donde los romanos descubrieron los primeros cerezos cultivados y los llevaron a Europa.

3. Símbolo de prosperidad y amor

En Japón, los cerezos en flor (sakura) simbolizan la belleza efímera de la vida. Aunque no producen las mismas cerezas que consumimos, su relación cultural ha inspirado valoraciones románticas y poéticas del fruto.

4. Un superalimento natural

Las cerezas son ricas en antioxidantes, como antocianinas y flavonoides, que combaten el envejecimiento celular. Además, contienen melatonina, lo que ayuda a mejorar el sueño de forma natural.

5. Producción impresionante en Sudamérica

Chile es uno de los mayores exportadores de cerezas del hemisferio sur, y sus cerezas llegan a mercados de Asia y Europa, especialmente para la temporada de fin de año.

6. Un récord muy curioso

El tallo de cereza más largo registrado mide 72,5 cm. Este récord fue certificado en Japón en 2014.

7. Relación con los deportes extremos

En Estados Unidos existe una competición llamada Spit Cherry Pit, que consiste en ver quién lanza un carozo de cereza más lejos usando solo la boca. El récord supera los 28 metros.

8. Inmortalizadas en el arte

Las cerezas aparecen como símbolo de seducción en pinturas y canciones. Por ejemplo, el clásico "Life is Just a Bowl of Cherries" es un himno al optimismo.

Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.