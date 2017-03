El costo de dar el golpe de timón en la Selección

Claudio “Chiqui” Tapia, el nuevo presidente de AFA, admitió que a Bauza lo tienen bajo la lupa. Lo cierto es que actualmente al entrenador nacional no lo defiende nadie, pero sí hay voces que reclaman seriedad en el contexto que vive el fútbol argentino, cuando recién se inicia un nuevo ciclo dirigencial después de tanta turbulencia. Hacer pedazos un contrato en el arranque de una gestión podría dejar una mancha, demasiado pronto. Claro está que todo se supedita a la lógica resultadista.

900.000 los dólares de la rescisión de Bauza. Bauza llegó sin grandes pretenciones económicas, pero una salida antes de tiempo podría costarle caro a la Asociación del Fútbol Argentino.

Bauza llegó a la Selección de la mano de Armando Pérez, el ex titular de la Comisión Regularizadora. “Yo a Bauza le dije ‘no sé si le vamos a poder pagar’ y no le importó. Mostró un gran nacionalismo”, contó el presidente de Belgrano. Al técnico no le importó lo económico en su llegada, pero en caso de una salida antes de tiempo, a Argentina le saldrá 900 mil dólares, dado que el contrato del Patón expira después de Rusia.

Si alguien se va, alguien tiene que llegar y si ese alguien es Sampaoli, las arcas de AFA van a padecer otro tanto. El actual técnico de Sevilla tiene contrato hasta junio del 2018. Cuando AFA lo buscó a mediados del 2016, en su arribo al equipo sevillano, la rescisión del contrato superaba los 6 millones de euros, cerrando su primera temporada, disminuyó a 1,5 euros, que traducidos a dólares, son 100 mil más. Es decir que en total el golpe de timón en la Albiceleste le costaría a AFA más de 2.502.016 dólares.

1, 6 los millones de dólares para que llegue Sampaoli. Sampaoli tiene contrato hasta junio del 2018, y el club le ofreció seguir un año más. En el Barça, también suena, aunque no es el primer candidato.