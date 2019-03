El escandaloso video de "La Mole" Moli contra todas las mujeres

“¿Hoy sabés qué día es? Es el día del macho. ¿Te saludó tu mujer? ¿Te saludó tu novia? A mí la Negra ni mate me dio. Esta hija de puta ni mate me dio. Pero el Día de la Mujer ¡Ay qué divina! Hay que llevarle el desayuno a la cama”, continuó de forma despectiva el ex púgil.

Al final aumentó su agresividad: “Hay que masticarlas a las flores, hay que hacerlas bosta a las flores. ¿Desayuno? Que se levante y vaya a buscar criollitos si quiere desayuno la hija de puta. El día del macho y ni se han acordado que es el día del macho. Ninguna mujer del país se ha acordado que es el día del macho. Denle bola con los derechos de igualdad nomás”.

En febrero el ex boxeador fue imputado por los delitos de “lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas” contra su esposa, Marta “la Negra” Galiano. La Mole Moli debe usar una tobillera electrónica por la restricción de acercamiento.

“La Justicia dictaminó eso. Perfecto, bárbaro. Yo me la pongo, no tengo ningún problema. ¿Me van a desmoralizar? Estoy perfectamente bien, papá”, dijo Fabio en su momento.

