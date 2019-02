En el reciente evento se recordó y celebró lo sucedido en 1813 sobre las costas del río Paraná.

El personaje inesperado que se hizo "famoso" con el paso de los días -después que la cuenta oficial de Twitter del Regimiento publicara la foto del integrante del escuadrón Ayacucho- publicó un video en el que contó su historia y el por qué de la emoción.

Embed LA EMOCIÓN DE UN GRANADERO

Compartimos una imagen poco frecuente:

Se trata de la fotografía de un Granadero emocionado durante el descubrimiento del retrato del Libertador en el Convento de San Carlos, San Lorenzo el pasado fin de semana. pic.twitter.com/LTgPIobdy6 — Granaderos a Caballo (@Granaderosarg) 7 de febrero de 2019

La imagen que generó el revuelo fue publicada el viernes pasado por la cuenta oficial de los Granaderos y con el paso de las horas, al volverse en una tendencia nacional, decidieron publicar un video en el que integrante de la fuerza profundiza su historia.

"Tuve el privilegio de ir a la ceremonia del 'Bautismo de fuego' de nuestro regimiento, en Santa Fe, donde participé del descubrimiento de un cuadro del General. Estuve apostado ahí y me emocioné mucho al ver el cuadro", contó.

Embed

Y concluyó: "Y es cierto que dicen que los granaderos no se mueven y cumplí con el rol de no moverme, pero las lágrimas no las pude contener. Les agradezco muchísimo los comentarios que me dejaron en las redes sociales, los me gusta, el regimiento les agradece. la verdad es que estoy muy contento con todos ustedes. Muchísimas gracias".

LEÉ MÁS

El ex espía Stiuso y Berni casi se van a las manos en un shopping

Acusan a Stornelli de recibir coimas, pero él dice que es una "operación"