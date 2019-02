El ex integrante de la SIDE acusó al ex Secretario de Seguridad de mandar a seguir a sus hijas. Sucedió en un exclusivo centro comercial de la ciudad de Buenos Aires.

El ex espía Stiuso y Berni casi se van a las manos en un shopping

El ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso protagonizaron un tenso cruce en un shopping porteño. El ex integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE- acusó al dirigente peronista de haber mandado a seguir a sus hijas.