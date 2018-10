El grupo provida no pudo evitar un aborto

Claro que lo que le dio más trascendencia al hecho fue el intento de piquete que hicieron activistas que están en contra de la despenalización y que cuestionaban en este caso a la Justicia. El periodista Mariano Obarrio, del grupo provida, afirmaba en su cuenta de Twitter que el aborto estaba suspendido y era posible que no se realizara. En el video, en el que aparece junto a un grupo de mujeres, el periodista aseguraba que en ese caso el aborto “no estaba debidamente fundamentado” y que “los médicos y el Director del hospital Rivadavia no querían practicar este aborto”. Incluso, el viernes la Fundación Más Vida había presentado un recurso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad. Ahora, con el aborto consumado, no descartan presentarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.