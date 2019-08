El plan de puntos limpios arrancó con el pie derecho

Sin embargo, el punto limpio que fue ubicado frente a la estación de trenes manifestó lo que no hay que hacer; y es por esto que el Municipio reforzará la difusión de la iniciativa para generar mayor conciencia y compromiso.

Es que algunos vecinos o no entendieron bien la consigna o no les importó, porque tiraron basura domiciliaria y desechos que no se parecen en nada al plástico, el papel y el cartón.

“En ese lugar dejaron una bolsa con restos de verdura, cubiertas de bicicleta y aerosoles, otros materiales que no estamos pidiendo. Es esperable que esto ocurra al inicio, pero necesitamos que el vecino colabore y ayude a corregir esta situación”, expresó el jefe de Residuos Especiales, Juan Aninao.

Más allá de esto, el funcionario evaluó el comportamiento ciudadano respecto de los otros tres puntos limpios colocados, y dijo: “Es auspicioso y prometedor el uso que la gente les está dando”.

Destacó que los puntos limpios en el Parque Rosauer, el Parque Norte y el barrio San Pablo tenían los materiales descartables que corresponden, bien ubicados. Precisó que este último estaba colmado.

Aninao agregó que esta semana realizaron el primer ciclo de recolección de basura sobre estos cuatro puntos limpios. Todo el material fue trasladado hasta una empresa papelera ubicada en el parque industrial. No obstante, la idea es que más adelante se puedan involucrar las organizaciones no gubernamentales que trabajan por el medioambiente, con el fin de que puedan aprovechar estos materiales.

“El Municipio desde ya que no está comercializando con estos desechos”, concluyó. En tanto, el personal municipal continuará realizando un seguimiento para evaluar la efectividad de la iniciativa recién en marcha.

El objetivo es reducir el impacto ambiental de los residuos domiciliarios en la ciudad. Además de los contenedores ya instalados, se prevé incorporar un total de 15 en diferentes sitios de la ciudad, con una inversión superior a los 188 mil pesos.

