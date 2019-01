"Ella está mal de la cabeza"

En una polémica entrevista con Jorge Rial, Diego Maradona salió a pegarle con todo a Rocío Oliva, su ahora ex. El Diez salió al cruce de la rubia y aseguró que la llevará ante la Justicia. “Rocío está fuera de mi vida totalmente. El tema está con los abogados. Ella me hizo de todo. La verdad que fui un boludo. Ella firmó que no iba a contar los detalles. El rally que está haciendo, es con plata mía”, comenzó explicando Diego sobre su separación.