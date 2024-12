Así quedará la programación de La Nación+ con la llegada de Cristina Pérez

La Nación-Cristina Pérez-1.jpg

Para sorpresa de muchos, en ese horario se dará la aparición de Juan Pablo Varsky, quien seguirá hasta las 15 para dejarle el lugar a Débora Plager. Posteriormente, será el turno del programa de Paulino Rodríguez. Mientras que de 19 a 21 horas el lugar está reservado para Cristina Pérez.

Durante el prime time, la pantalla de La Nación+ estará en manos de Luis Majul de 21 a 22, por lo que luego llegará Esteban Trebucq, hasta las 23 horas. Y cerrará la programación Maxi Montenegro.

La alegría de Cristina Pérez por su llegada a La Nación

Ante su desembarco a La Nación+, Cristina Pérez no pudo ocultar su alegría: "Estoy muy feliz, es un hito en mi carrera ser parte de esta casa del periodismo. Lo digo con muchísima emoción".

"Hace un año que no salgo en televisión y volver a la pantalla para contarles esta noticia que tiene que ver con esta oportunidad de seguir construyendo periodismo en LN+, que es la televisión de la gran casa de La Nación, tengo mucho orgullo de ser parte de este equipo", expresó con entusiasmo.

Además, aclaró cómo es su situación con Telefe: "Yo no me fui de Telefe, pero el canal me permite ser parte de esta casa porque entienden que mi destino es periodístico, y para hacer el tipo de periodismo que a mí me gusta no encuentro un espacio mejor que el de la LN+. A mí me gusta ser frontal y tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí".