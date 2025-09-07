El gesto de Camila Homs cuando le consultaron por el casamiento de su ex Rodrigo de Paul

Camila Homs transita su tercer embarazo, rodeada de su familia y proyectos laborales. Aún así nunca logra despegarse del ojo mediático entre De Paul y Tini.

Camila Homs atraviesa un momento muy especial en su vida personal y profesional. Luego de su recordada separación de Rodrigo de Paul en 2021, la modelo logró recomponer su presente y hoy disfruta de una relación estable junto a José Sosa, el actual jugador de Estudiantes de La Plata.

La pareja no solo apuesta a un futuro juntos, sino que además se prepara para la llegada de su primera hija, una noticia que llenó de felicidad a ambos. Mientras transita el embarazo, Camila se muestra activa en los medios y en distintos proyectos laborales.

Sin embargo, su vínculo con el campeón del mundo sigue siendo un tema recurrente para los periodistas, sobre todo cuando en la agenda mediática aparecen novedades vinculadas a Rodrigo y su relación con Tini Stoessel. De Paul siempre aseguró que comenzó a salir con la cantante a fines de 2021, algunos meses después de haberse distanciado de Homs.

Pero la modelo no comparte esa versión: en varias oportunidades dejó entrever que no le cree y que, en su opinión, existió una superposición de tiempos en la relación. Algo que todavía la mantiene dolida.

La reacción de Camila Homs con Puro Show

En una reciente entrevista, los cronistas le consultaron sobre diversos aspectos de su vida actual, desde cómo atraviesa la maternidad hasta sus planes laborales. Pero la tensión surgió cuando uno de los periodistas decidió preguntarle de manera directa: “¿Cómo vivís el tema del casamiento de Rodrigo con Tini? ¿Te enteraste por los medios o por tus hijos?”.

La consulta no le cayó nada bien. Camila, visiblemente incómoda y con un gesto serio, optó por marcar límites claros. Su respuesta fue categórica: "No voy a hablar de ellos, ¡gracias, chau!". Inmediatamente después lanzó un beso hacia las cámaras, se dio media vuelta y abandonó la nota, dejando en claro que no tiene intención de opinar sobre la relación de su ex pareja con la reconocida artista.

Camila Homs con sus hijos.jpg Sus hijos, Francesca y Bautista, le dieron la fuerza para salir adelante tras la escandalosa separación del jugador de la selección argentina.

Su actualidad no se cruza con Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Aunque los periodistas insistieron en obtener más declaraciones, Homs se mantuvo firme en su decisión de no pronunciarse al respecto. Lo único que dejó claro es que, lejos de los conflictos, hoy elige enfocar sus energías en su embarazo, en el crecimiento de sus hijos y en el futuro que proyecta junto a José Sosa, alejándose de las polémicas que aún rodean a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.