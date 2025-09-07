Por qué Cris Morena decidió hablar de Mila en el show de Erreway

Cris Morena volvió a presentarse en público después de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida personal: la trágica pérdida de su nieta Mila Yankelevich en un accidente náutico ocurrido en Miami hace algunas semanas atrás. Sumado a ello fue una semana especial ya que cumpliría años su recordada hija, Romina Yan , y eso también la movilizó.

La reconocida creadora de éxitos televisivos y musicales eligió como escenario su reencuentro con la gente nada menos que uno de los recitales de Erreway en el Movistar Arena, donde se la vio acompañando a los artistas que formaron parte de su emblemática generación de producciones.

La productora relató en el programa de streaming de su escuela de arte cómo vivió esta experiencia y lo complejo que resultó tomar la decisión de subir al escenario. “También para acompañar a los chicos de Erreway anoche que me costó un poco la decisión, pero no por ellos sino porque era enfrentar todo Movistar lleno, maravilloso y acabamos de estar en febrero. Lo que me pasó este año fue insólito, no puedo creer Movistar, Tecnópolis, una cosa de locos. Insólito para mí. Y me parece que pasaron siete años. Claro. Y pasó dos mil años, ¿entendés?”.

Cris Morena

Cris Morena y la importancia de reponerse ante los golpes de la vida

Con la emoción todavía latente, recordó el reencuentro con el público y la calidez de la ovación recibida: “Muchísimo. Aparte, encontrarte con afectos, con gente que amás arriba de un escenario y que no tenés nada especial para hacer, sino estar ahí abrazándolos y diciendo algunas palabras de lo que es la rebeldía para nosotros, ¿no?”. En esa línea, explicó la importancia de esa “rebeldía” que marcó a toda una generación: “Como algo poderoso la rebeldía, ¿no? La rebeldía en serio, la rebeldía del alma, la del corazón, la que te posiciona en un lugar de decir hacia allá voy”.

Cris Morena-Romina Yan-1.jpg

“Yo creo que en la vida nada es casualidad”

Cris también relató un momento particular que vivió durante el show, cuando tuvo que recurrir a un papel para asegurarse de recordar sus palabras. “Tuve que ir con el papel porque me habían puesto el teleprónter y yo digo: Si no lo veo y me olvido la letra, me muero”, contó entre risas. Lo curioso fue que ese papel tenía impresa una sola palabra: “Om”. Para ella, lejos de ser una coincidencia, se trató de un mensaje con un significado especial. “Pero no es casualidad eso. Yo creo que en la vida nada es casualidad cuando estás conectado. Nada. Total. Todo tiene un para qué. Pero tenés que estar como muy abierto a verlo. A veces se te pasa de largo y eso es cuando no estamos atentos a lo que el corazón siente, me parece”.

Erreway banda.png

“Tengo el corazón rojo al fuego vivo. Tengo un montón de proyectos”

El regreso al escenario estuvo inevitablemente atravesado por la reciente pérdida familiar. “Fue muy emotivo. Fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila, que yo aparecía en público. Y bueno, lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas y ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía. Que para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir. No digo vivir en rebeldía porque seríamos unos niños un poco… Caprichosos. Digo la rebeldía como acto de vida. Decir: “Bueno, no es lo que el mundo me impone”. Yo también tengo mi propio mundo adentro y quiero esto y voy a por esto. En el buen sentido de la palabra. No es una guerra, no es pelearme con alguien, es tener esa actitud: Che, tengo cierta rebeldía y me parece como que es un buen adjetivo. Que tengo el corazón rojo al fuego vivo. Tengo un montón de proyectos”.

Cris Morena-Romina Yan-home.jpg

“Exploté de proyectos en esta última semana”

A pesar de que la tristeza aún la acompaña, Cris Morena confesó que volvió a encontrar un motor en la creatividad, del mismo modo que lo hizo tras la muerte de su hija Romina. “Exploté de proyectos en esta última semana cuando debería ser una semana normalmente, quizá muy triste todavía. Bueno, no sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos. El corazón se me puso como abierto, total. Y tenemos un montón de proyectos para Om, para nosotros, para la vida, nuevas cosas para hacer, pero muy importantes”. Con estas palabras, la productora dejó en claro que, incluso en medio del dolor, sigue apostando al arte como forma de resiliencia y como puente para seguir creando.