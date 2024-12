El polémico estado de Eduardo Cruz, el esposo de Eva De Dominici, tras la polémica con Lenny Kravitz

Un inesperado escándalo internacional estalló la semana pasada, involucrando a la actriz argentina Eva De Dominici, el cantante estadounidense Lenny Kravitz y el productor español Eduardo Cruz. Todo comenzó el jueves, cuando surgieron rumores sobre un presunto encuentro entre la ex Patito Feo y Kravitz durante su estadía en Buenos Aires, en el marco de la gira Blue Electric Light Tour del artista.

Eduardo Cruz 1.jpg

Cómo reaccionó Eduardo Cruz, pareja de Eva De Dominici

En medio de las repercusiones, Eduardo Cruz, pareja de Eva desde hace seis años y padre de su hijo Cairo, reaccionó en sus redes sociales con una publicación enigmática. "Verás qué gracia cuando Descartes se entere de que hay gente que no piensa, pero sí existe", escribió, acompañado de una imagen del filósofo René Descartes. Este mensaje, que no mencionaba directamente los rumores, no tardó en interpretarse como una respuesta indirecta a las especulaciones.