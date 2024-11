Nicole Neumann reveló cómo fue su contacto con un ovni

La historia comenzó con advertencias de los empleados que trabajan en el campo de Neumann. “Me venía avisando la gente que trabaja en el campo, que andaba un ovni, que lo vieron los de la guardia del barrio y otros vecinos que viven por ahí”, relató la modelo. Al principio, Nicole admitió que no le prestó demasiada atención a los comentarios: “Yo decía ‘bueno, no sé’, porque no es algo en lo que crea, pero tampoco en lo que no creo”.