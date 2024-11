A dónde eligió cenar Nicole Neumann para su cumpleaños en New York: el sitio especial que la llevó Manu Urcera

Tras varias semanas en las playas de México, Nicole Neumann y su familia se movieron para llegar a New York , en donde la modelo quería pasar su cumpleaños. Ante este deseo que había expresado hace tiempo, Manu Urcera decidió ambientar todo para que lo pase como deseaba, por lo que decidió llevarla a un lugar especial.

En este contexto, en sus redes sociales la modelo se mostró muy ilusionada por el sitio en el iba a pasar su cumpleaños. “Empezando a celebrar mi día”, mencionó, por lo que también se encargó de mostrar su look. Se debe a que, para esta noche especial, eligió un estilo total black, el cual se basó en vestido largo y escotado.

“When in New York !!! Mi cumple en Halloween ! y el primero con 4!”, expresó en sus redes sociales Nicole Neumann dejando entrever algunas de las fotos exclusivas del restaurante que había elegido su pareja para que toda la familia cenara para recibir sus 44 años.

Nicole Neumann-Manu Urcera-New York-2.jpg

En este contexto, aprovechó la decoración de Halloween para posar junto a algunas calabazas y mostrarse a tono con su vestido negro. Además, expuso algunos de los postres que comió, en donde se podía ver también la dedicatoria de “Happy Birthday”, haciendo alusión a su celebración.

Nicole Neumann-Manu Urcera-New York-3.jpg

Cuál fue la extraña coincidencia que tuvo Nicole Neumann en New York

Asimismo, teniendo en cuenta su cumpleaños y la coincidencia con Halloween Nicole Neumann contó la particular coincidencia que vivió en New York: “Una anécdota sobre que hoy cumplo años, en Halloween. Mis 15 fue una fiesta de disfraces y entré con el tema Thriller (de Michael Jackson) y me subo al paseíto de la Estatua de la Libertad y está el mismo tema”.

“Coincidencia total”, expresó la modelo haciendo alusión a lo feliz que estaba siendo en el día de su cumpleaños, incluso por la aparición de este tipo de coincidencias que la volvían completamente feliz.

Nicole Neumann-Manu Urcera-New York-4.jpg