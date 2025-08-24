Las soñadas vacaciones en la Patagonia de Cami Homs embarazada

Cami Homs atraviesa un momento pleno en su vida personal y no duda en compartirlo con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Cami Homs atraviesa un momento pleno en su vida personal y no duda en compartirlo con sus seguidores. Después de confirmar oficialmente que espera una hija junto al futbolista José Sosa, la modelo viajó a Villa La Angostura para disfrutar de unos días de descanso en familia.

Allí se instaló en un exclusivo resort ubicado a orillas del Lago Nahuel Huapi, rodeada de naturaleza y en un entorno ideal para relajarse. Como ya es costumbre, combina su rol de mamá y futura mamá con el de influencer, y va mostrando en redes sociales cada detalle de la escapada patagónica.

En las últimas horas, Camila Homs sorprendió a todos con una serie de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. En ellas se la ve posando con el espectacular paisaje de fondo y dejando ver con orgullo su pancita de embarazada, que ya comienza a notarse con claridad. Con una sonrisa relajada y en conexión con el entorno, Homs dejó plasmado este nuevo capítulo de su vida en el que la maternidad vuelve a ser protagonista.

Homs1

Cami Homs: comodidad y onda

Para la ocasión, la modelo eligió un look cómodo y a la vez canchero, fiel a su estilo fashionista pero adaptado al clima frío de la región. Lució un buzo cropped negro, acompañado por una remera debajo que levantó de manera sutil para mostrar su embarazo. La elección resultó perfecta para equilibrar la moda con la ternura de la foto.

El outfit se completó con un pantalón deportivo con franjas blancas a los costados, prenda clásica que le aportó un aire descontracturado al conjunto, y una campera puffer negra con acabado satinado, ideal para las bajas temperaturas que suelen predominar en la Patagonia en esta época del año. Sin embargo, lo que terminó de darle un toque especial al look fueron los detalles. En el calzado, Camila optó por unas botas de gamuza color camel con plataforma, conocidas popularmente como “pantubotas”, un must de la temporada invernal y una elección que combina perfectamente con la comodidad que busca cualquier embarazada.

Homs3

Detalles que marcan la diferencia

Además, como amante de los accesorios de lujo, no dejó pasar la oportunidad de sumar un ítem exclusivo que se robó varias miradas: una minicartera Miu Miu de cuero negro con correa larga, pieza sofisticada que contrastó con la simpleza deportiva del resto de su vestuario y elevó aún más el estilo del conjunto.

Homs2

Entre fotos familiares, paisajes paradisíacos y guiños de moda, Camila Homs se muestra radiante en esta nueva etapa de su vida. Sus seguidores, atentos a cada publicación, le dejaron cientos de comentarios llenos de felicitaciones y mensajes de cariño por el embarazo, mientras ella disfruta de unas vacaciones que mezclan relax, naturaleza y moda, sin dejar de lado la esencia de influencer que la caracteriza.