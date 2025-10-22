El video de la terrible patada de Pamela David a su entrenador que lo dejó tirado

La conductora de Desayuno Americano Pamela David protagonizó un doloroso accidente durante una sesión de entrenamiento con su preparador físico, Juan Cruz Barbero. Mientras realizaban una rutina de ejercicios, la conductora le dio sin querer una patada en la zona íntima a su entrenador y la escena quedó registrada en video.

Con el clip en las redes de Juan Cruz, Pamela también decidió mostrar el momento al aire en Desayuno Americano, su programa de América, y tomarse el accidente con mucho humor.

“Yo entreno con Juan Cruz Barbero. Siempre entreno y me cuesta. ¿Creen que me gusta? No me gusta. ¿Creen que disfruto? No disfruto. ¡La peor de las ondas!”, bromeó Pamela antes televisar el blooper.

La tremenda patada de Pamela David a su entrenador en su parte ntima el video

Ya con el video de su patada en vivo, la conductora contextualizó: “Me tocaban los abdominales ahí”. Y cerró con humor: “Qué exagerados que son los hombres. Estuvo tirado ahí como diez minutos de mi clase, de mi tiempo… ¡Una patadita en el huevito sin querer!”.

En qué país era famosa Pamela David antes de la Argentina

Tras más de dos décadas en los medios, Pamela David es hoy una de las figuras de América TV y esposa del empresario dueño del Canal, Daniel Vila. Pero antes de hacerse famosa con su llegada al reality El Bar TV, en 2001, tuvo que pelear mucho y bien de abajo.

En sus comienzos, cuando era una obsoluta desconocida, trabajó de promotora disfrazada de huevo, fue extra en películas y le empezó a ir bien recién cuando protagonizó varias publicidades en otro país.

image

Pamela Carolina David Gutiérrez nació el 6 de octubre de 1978 en Córdoba, pero creció en Santiago del Estero con una familia humilde pero unida, integrada por su papá Beto, su mamá Mónica y sus hermanos Karina y Cristian. Al tiempo se enteró que tenía otros hermanos de parte de su papá: Franco, Florencia, Lucas y Carolina.

De muy chica soñaba con estar en la televisión, por eso se mudó a Buenos Aires apenas terminó la escuela. Mientras estudiaba Administración de Empresas en la UBA (hizo hasta tercer año), tuvo varios trabajos muy duros para sobrevivir en la gran ciudad. Sus primeros sueldos estuvieron destinados a pagar la pensión en la calle Paraguay entre Laprida y Agüero, donde compartía un cuarto, la cocina y las comidas con otras tres chicas recién llegadas del interior del país.

Uno de los trabajos que más recuerda de esa época fue el de promotora, disfrazada de huevo en un circo instalado en el Alto Avellaneda. Andaba sobre rollers con un huevo gigante en la cabeza, y en esa incómoda situación tuvo la mala suerte de cruzarse con el chico que le gustaba. También fue modelo de Ante Garmaz, con quien no la pasó nada bien debido al trato poco afectuoso del diseñador.

image

Luego de varios años de pelearla sin demasiada fortuna, a la conductora se le presentó la posibilidad de protagonizar varias publicidades en Paraguay, donde se hizo famosa mucho antes que en nuestro país. Fue gracias a la serie de avisos de un celular, la misma que acá protagonizó su amiga Claudia Albertario, que durante dos años la llevaron dos veces por mes a ese país. Y a partir de ahí la historia de Pamela David es conocida…